Sholay Re-released: क्यों देखें ‘शोले-द फाइनल कट’? कितना बदला है नया वर्ज़न; क्या फिल्म के क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा कुछ नया?

Sholay – The Final Cut release: थिएटर में आने और सिनेमा का इतिहास फिर से लिखने के पचास साल बाद, मशहूर फिल्म शोले, एक अनदेखे एंडिंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापस से लौट रही है. यह उन फैंस के लिए कुछ नया लेकर आ रही है जो सदी की सबसे बड़ी एंटरटेनर में से एक को बार-बार देखते हुए बड़े हुए हैं. यह रिलीज़ फिल्म की 50वीं एनिवर्सरी पर हो रही है और इसे 1,500 थिएटर में दिखाया जाएगा.

शोले का रिस्टोर किया गया वर्शन, उन फैंस को एक अलग एक्सपीरियंस देगा जो इसे दोबारा देखेंगे और आज की पीढ़ी को 4k और डॉल्बी 5.1 में रिस्टोर की गई फिल्म का जादू महसूस करने का मौका मिलेगा. स्पेशल एडिशन में, फिल्म का ओरिजिनल एंडिंग दिखाया जाएगा, जिसमें ठाकुर अपने स्पाइक्स वाले जूतों से गब्बर को मारता है, इसके अलावा दो और डिलीट किए गए सीन भी दिखाए जाएंगे.

आज यह सोचना मुश्किल है कि 1975 में शोले को एक मामूली फिल्म जय संतोषी मां ने हरा दिया था, जब दोनों फिल्में लगभग एक ही समय पर रिलीज़ हुई थीं. रमेश सिप्पी की फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन जय संतोषी मां ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया. अगर ओरिजिनल शोले में गब्बर मर जाता तो क्या कुछ अलग होता? इस सवाल का जवाब अब फिल्म के रिस्टोर वर्शन में देखने को मिलेगा.

दोनों फिल्मों के ओरिजिनल क्लाइमेक्स में कितना अंतर?

शोले, जैसा कि फैंस जानते हैं, विलेन गब्बर सिंह को पुलिस को सौंपने के साथ खत्म होती है, जब संजीव कुमार का रोल करने वाला ठाकुर उसे छोड़ देता है. हालांकि, रिस्टोर की गई फिल्म में, गब्बर सिंह ठाकुर के गुस्से से बच नहीं पाता है और यह शोले को हमेशा के लिए बदलने वाला है. जावेद अख्तर के बेटे, डायरेक्टर फरहान अख्तर ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रिपोर्टर्स को सलीम जावेद की ओरिजिनल एंडिंग के बारे में अनजान डिटेल्स बताईं.

फरहान ने कहा, “ओरिजिनल क्लाइमेक्स में, संजीव कुमार, उर्फ ​​ठाकुर, को डाकू के हाथों अपना परिवार और हथियार खोने के बाद बदला लेने के लिए अपने नंगे पैरों से गब्बर सिंह को मारना था.”

उन्होंने आगे कहा, “यही फिल्म का इमोशनल कोर था – ठाकुर अपने हाथ कट जाने के बाद बदला लेने की प्लानिंग करता है. हम जय-वीरू की दोस्ती में खो जाते हैं, लेकिन असली स्पाइन वह ईमानदार पुलिस वाला था जो उस डाकू का पीछा करता है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी.” फरहान ने कहा, “इमरजेंसी की वजह से उन्हें इसे बदलना पड़ा, और ओरिजिनल एंडिंग अब उपलब्ध है. असल में वह तब रोता है – जब वह गब्बर को अपने पैरों से कुचल देता है.”

धर्मेंद्र ने हाल ही में बातचीत में फिल्म के अपने पसंदीदा सीन के बारे में बताया

FHF के डायरेक्टर शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर के साथ बातचीत में, धर्मेंद्र ने बताया कि फिल्म का उनका पसंदीदा सीन वह था जब अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की मौत हो जाती है, जिससे फिल्म का पूरा रुख बदल जाता है. फिल्म के सीन की तैयारी के बारे में बात करते हुए, एक्टर ने कहा, “मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है” क्योंकि वह असली धर्मेंद्र को पीछे छोड़ते हुए, कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल जाते हैं. “ये भगवान की देन है.”

