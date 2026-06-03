‘मैं सटक गई थी…’, भाबीजी के प्रड्यूसर पर शिल्पा शिंदे ने लगाए यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप; सालें बाद खुद किया खुलासा

Shilpa Shinde: टीवी सीरियल अंगूरी भाभी एक समय पर काफी चलता था और एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को लोगों का काफी प्यार भी मिला था. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ के विवादिद चैप्टर को लेकर खुलासा किया, जी हां उन्होंने अपने हाल ही में दिए सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान पर खुलासा किया. उन्होंने खुलासा किया कि शो को छोड़ने से पहले उन्होंने निर्माता के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी वो झूठी थी.

एक्ट्रेस ने हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में अपनी जीवन के उछल-पुथल को लेकर बात की और बताया कि उन्होंने निर्माता की शिकायत इसलिए कराई क्योंकि वो काफी फंसा हुआ फील करती थी और अपने आप को बचाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि- ‘मैं थोड़ी हूं साइको, सटक गई थी.’

प्रोड्यूसर के खिलाफ क्यों कराई शिकायत

एक्ट्रेस ने अपनी उस शिकायत को लेकर कहा कि- “ये बात कोई नहीं जानता है और मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता है. मैंने अपने प्रड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इसलिए दर्ज कराया था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. फिर जब समझौता हुआ तब मैं उस स्थिति से बाहर निकल पाई. “

आज मैं ये स्वीकार कर रही हूं- शिल्पा शिंदे

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने कहा कि इस मामले पर वो पहली बार बात कर रही है और इस बात का खुलासा कर रही है कि वो सब झूठ था. उन्होंने कहा कि- “मैं आज बोल रही हूं कि वो झूठ था. मैं आज पहली बार ये स्वीकार कर रही हूं’ खैर बाद में समझौता हो गया और उनके बकाया भुगतान भी कर दिए गए.”

शो से निकाल दिया गया – शिल्पा शिंदे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में शिल्पा ने ‘भाभीजी घर पर हैं!’ से बाहर निकलने के बाद काफी सुर्खियां बटोरी थीं. तब वो इस गंभीर विवाद को लेकर काफी चर्चे में थी. एक्ट्रेस को कहीं और काम नहीं मिल रहा था और फिर उन्हें शो से भी बाहर कर दिया गया खा. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें अचानक से इस बात की जानकारी मिली की उन्हें अगले दिन शूट पर नहीं जाना है और फिर उन्होंने खबरों में पढ़ा कि उन्हें शो से निकाल दिया गया.

‘गंभीर आरोप लिखने होंगे’ – ये सलाह दी गई

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें करोड़ों के कानूनी नोटिस मिले, जिसके बाद वे खुद को बेहद मजबूर महसूस करने लगीं. हालात इतने बिगड़ गए कि उनके पास सख्त कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा. FIR दर्ज कराते वक्त भी उनसे कहा गया कि केस दर्ज करने के लिए गंभीर आरोप लगाने ही पड़ेंगे. उन्होंने कबूला, “मैं आज कह रही हूं कि वो आरोप गलत थे. पहली बार मान रही हूं कि वे बातें झूठे थे. पुलिस साफ कहती है कि FIR चाहिए तो गंभीर धाराएं लिखनी होंगी.

उन्होंने आगे बताया कि भारती और हर्ष से बातचीत में एक्ट्रेस ने माना कि तब उनकी एक दोस्त भी उनके फैसले पर हैरान थी और पूछ रही थी कि क्या उन्हें अंजाम पता है. लेकिन तब उन्हें दूसरा रास्ता नजर नहीं आया. आज उन्हें इस बात का पछतावा है कि उनके आरोपों से प्रोड्यूसर की छवि खराब हुई. शिल्पा ने साफ कहा, “बेचारा, उस वजह से उसकी बदनामी हुई.” लेकिन अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया. उनका बकाया भुगतान कर दिया गया और तय हुआ कि आगे कोई भी सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा. वक्त के साथ कड़वाहट खत्म हो गई. वे टीम के साथ दोबारा काम पर भी लौटीं. बोलीं, “अब हमारे बीच सब बहुत अच्छा है.”