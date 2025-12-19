Shilpa Shetty: किसी महल से कम नहीं शिल्पा शेट्टी का घर, हाथियों से लेकर चांदी के मोरों तक सब कुछ है शानदार

Inside Shilpa Shetty’s Luxurious Mumbai Bungalow: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है. ये छापेमारी उनके मुंबई स्थित रेस्टोरेंट बैस्टियान से जुड़े पैसों के लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच के लिए की गई है.

सूत्रों के अनुसार, शिल्पा के घर समेत उनके अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स की अलग-अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं.

फराह खान ने दिखाई घर की झलक

कुछ समय पहले ही डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थीं. अपने सोशल मीडिया वीडियो में उन्होंने शिल्पा और राज के आलीशान बंगले की झलक फैंस को दिखाई थी. शिल्पा मुंबई में एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. उनके घर में सोने-चांदी का सामान, मूवी थिएटर, बड़ा गार्डन और जिम मौजूद है.

बंगले की खासियत

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का बंगला किसी महल से कम नहीं है. घर के एंट्रेंस पर ‘कुंद्राज’ लिखा है. अंदर एक छोटा फव्वारा और कई सुंदर मूर्तियां भी हैं. फराह खान के वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया घर के दरवाजे पर रखे हाथियों ने, जो देखने में चांदी के लग रहे थे. इसी तरह घर में चांदी के मोर भी रखे हैं.

फर्श और किचन

बंगले का फर्श बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से बना हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि यह शीशे जैसा चमकदार है. फव्वारे और फर्श की ये खूबसूरती देखकर फराह खान भी चौंक गई थीं.

शिल्पा ने पहले कहा था कि उन्हें खाना बनाने में ज्यादा महारत नहीं है, फिर भी उनके घर का किचन काफी आलीशान और स्टाइलिश है. ये ग्रीन और व्हाइट कलर के साथ डिजाइन किया गया है.

घर के अन्य हिस्से

शिल्पा के घर में कई सिटिंग एरिया हैं. उनके घर में पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स भी रखे गए हैं. एक खास स्टैचू घोड़े का भी है. अलग-अलग सोफा सेट और अन्य सजावट घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं.

शिल्पा के घर में उनका खुद का जिम भी है. बड़े गार्डन में वो योग करती हैं और कई बार सब्जियां उगाकर खाती भी देखी गई हैं.

परिवार और मूवी थिएटर

बंगले में कई कमरे हैं. शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा और दोनों बच्चों, विआन और समीशा, के साथ रहती हैं. घर में उनका अपना मूवी थिएटर भी है, जिससे घर का आलीशान माहौल और बढ़ जाता है.

