Shilpa Shetty Income Tax Raid: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, रेस्टोरेंट के बाद घर पर इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी

Shilpa Shetty Bastian Restaurant Issue: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल पूरा मामला ये है कि शिल्पा शेट्टी के घरों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने उनके मुंबई वाले घर पर छापा मारा. यह कार्रवाई उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संभावित टैक्स गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई है. सूत्रों के मुताबिक, डिपार्टमेंट की कई टीमें सुबह से ही शिल्पा शेट्टी के घर और दूसरी संबंधित जगहों पर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई के अलावा बेंगलुरु में की छापेमारी (The Income Tax Department conducted raids in Bengaluru in addition to Mumbai)

इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मुंबई के अलावा बेंगलुरु में भी छापेमारी की हैं. वहां बैस्टियन रेस्टोरेंट और उससे जुड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. डिपार्टमेंट को होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, इनकम और टैक्स पेमेंट से जुड़े मामलों में गड़बड़ी का शक है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी, जो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गोवा में बैस्टियन नाम से रेस्टोरेंट और क्लब चलाती है, पूरी तरह से जांच के दायरे में है.अब तक मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में सर्च ऑपरेशन की पुष्टि हो चुकी है.कंपनी के प्रमोटरों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

क्यों बढ़ा मामला? (Why did the matter escalate?)

मामला तब बढ़ा जब बुधवार को बेंगलुरु पुलिस ने बैस्टियन समेत दो रेस्टोरेंट के खिलाफ तय समय से ज़्यादा देर तक खुले रहने के लिए केस दर्ज किया. खबरों के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी की बैस्टियन गार्डन सिटी रेस्टोरेंट में लगभग 50% हिस्सेदारी है. FIR दर्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर सभी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और जानबूझकर लगाए गए हैं, और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक बनाया जा रहा है.

क्या है इस रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड? (What is the background of this restaurant?)

बैस्टियन गार्डन सिटी रेस्टोरेंट को बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी चलाती है, जिसकी स्थापना बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा ने की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी ने 2019 में इस वेंचर में इन्वेस्ट किया था. इस बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट पर बैस्टियन पब पर भी छापा मारा. हालांकि इस कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी के मुंबई वाले घर पर छापे की पुष्टि हो गई है.

