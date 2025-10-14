कुछ लोगों के पास सेक्स टेप….जब अक्षय कुमार के घर जाकर रोने लगी एक्ट्रेस, जानें क्या हुआ फिर?

शेफाली शाह (Shefali Shah) उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अपने करियर में मुकाम हासिल किया. फिल्म इंडस्ट्री में लंबा वक्त गुजारने के बाद भी उन्हें वैसा काम नहीं मिल रहा था जिसकी वो हकदार थीं. कोई और होता तो हिम्मत हार जाता मगर शेफाली डटी रहीं और आज उन्हें सबसे काबिल एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है. हाल ही में शेफाली ने एक इंटरव्यू में अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बात की है.

लोगों के सेक्स टेप लीक होते हैं…

हाल ही में शेफाली ट्विंकल खन्ना के यूट्यूब शो ट्वीक इंडिया का हिस्सा बनीं. इस दौरान ट्विंकल ने कहा, शेफाली मेरी पुरानी दोस्त हैं, एक बार की बात है हम दोनों गार्डन में बैठे हुए हुए थे और शेफाली इस बात से दुखी थी कि उन्हें वैसा काम नहीं मिल रहा जैसा वो डिजर्व करती हैं. शेफाली रो रही थीं लेकिन हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है, हमने गार्डन की झाड़ियों में हलचल देखी और पास जाकर देखा तो मेरा बेटे ने शेफाली की सारी बातें वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, कुछ लोगों के सेक्स टेप वायरल होते हैं, इनका आंसू बहाते हुए टेप बन गया था. शेफाली ये किस्सा सुनकर खूब हंसी और कहा कि अब हमें उसे लीक कर देना चाहिए, मैं पॉपुलर हो जाऊंगी.

कैसे करियर को मिली रफ्तार?

शेफाली के करियर की बात करें तो करियर के एक मुकाम पर उन्होंने अक्षय कुमार जैसे स्टार की मां का रोल निभाया था जबकि वो उनसे उम्र में छोटी थीं. उन्होंने फिल्म दिल धड़कने दो में भी मां का रोल निभाया था लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मों में मां के रोल से तौबा कर ली वरना वो इसी रोल में टाइपकास्ट हो जातीं.

शेफाली ने कहा, दिल धड़कने दो के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने से कुछ साल बड़े-छोटे एक्टर्स की मां का रोल नहीं करूंगी. मुझे नीरजा और कपूर एंड संस भी ऑफर हुई थीं लेकिन मैंने उन्हें इमेज में बंधने के डर से नहीं किया. मैं अच्छे रोल का इंतजार कर रही थी.फिर एक दिन मुझे कास्टिंग डायरेक्टर शेफाली शाह का दिल्ली क्राइम वेबसीरीज के लिए कॉल आया, डायरेक्टर रिची मेहता से पांच मिनट की मीटिंग के बाद ही मैंने प्रोजेक्ट के लिए हां कह दिया. बाद में यही मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.