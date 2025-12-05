Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > DDLJ के हुए 30 साल पूरे , लंदन में लगा ऑइकोनिक ब्रॉन्ज स्टैच्यू, फोटोज हुईं वायरल

DDLJ Completes 30 Years: फिल्म DDLJ के 30 साल पूरे होने पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज–सिमरन का ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगाया गया. शाहरुख और काजोल ने अनावरण किया. फिल्म आज भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 5, 2025 4:36:23 PM IST

DDLJ Completes 30 Years: साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान और काजोल की फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. फिल्म के 30 साल पूरे होने के मौके पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में शाहरुख और काजोल का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगाया गया है. ये पहली बार है जब किसी भारतीय फिल्म के किरदारों को लंदन में इस तरह सम्मान मिला है.

इस स्टैच्यू में राज और सिमरन का वही आइकॉनिक पोज दिखाया गया है, जिसे दुनियाभर के लोग याद रखते हैं. खास बात ये भी है कि शाहरुख खान और काजोल ने खुद इस स्टैच्यू का अनावरण किया. इसके साथ ही DDLJ पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसके किरदारों का स्टैच्यू लंदन में लगाया गया है.

शाहरुख खान का बयान 

इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने कहा कि DDLJ को बहुत दिल से बनाया गया था. उनका कहना था कि वे एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाना चाहते थे जो मुश्किलों को पार कर जाए और लोगों को ये यकीन दिलाए कि प्यार दुनिया को बदल सकता है. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यह फिल्म उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.

 काजोल ने शेयर की अपनी भावनाएं

काजोल ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि फिल्म को 30 साल बाद भी इतना प्यार मिल रहा है. उनके अनुसार ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई पीढ़ियों ने अपनाया है और आज भी लोग इसे उतने ही प्यार से देखते हैं.

 शाहरुख की पोस्ट 

शाहरुख खान ने इवेंट की कुछ फोटोज भी शेयर कीं और फिल्म की मशहूर लाइन का जिक्र करते हुए लिखा- “बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा.” उन्होंने लिखा कि राज और सिमरन के स्टैच्यू का अनावरण करना उनके लिए बेहद खास क्षण था. साथ ही उन्होंने UK के सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इसे संभव बनाया. शाहरुख ने लोगों से कहा कि जब भी वे लंदन जाएं, इस स्टैच्यू के पास जाकर फिल्म की यादें ताजा करें.

अब भी थिएटर में चल रही है DDLJ

आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है. मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म आज भी दिखाई जाती है और दर्शक इसे देखने पहुंचते हैं. तीन दशकों बाद भी DDLJ की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ और बढ़ी है.

 

