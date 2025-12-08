टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी

Shahrukh Khan: शाहरुख खान की एक्टिंग की काबिलियत दुनिया जानती है, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उनके दर्शकों को उनके हुनर ​​की झलक मिली, लेकिन स्कूल के दिनों में उनके टीचर और दोस्त उनके शुरुआती दर्शकों में से थे. मीडिया से बातचीत करते हुए, SRK ने बताया था कि उन्होंने एक बार अपने मैथ्स टीचर को मना लिया था कि उन्हें ‘अटैक’ आते हैं, ताकि वो कुछ क्लास बंक कर सकें.

टीचर को बना चुके उल्लू

जब इस घटना के बारे में पूछा गया, तो शाहरुख ने याद करते हुए कहा, “हमारे एक टीचर थे मिस्टर अरोड़ा. उन्होंने अभी-अभी जॉइन किया था और वो हमें नहीं जानते थे और वो हमसे पूछ रहे थे, ‘क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है’ और हम उनके साथ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे और मैं उठा और कहा कि ‘हाँ, मुझे ये अटैक आते हैं’. उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह के अटैक आते हैं और वो सच में परेशान हो गए.”

दौरे का कर चुके नाटक

शाहरुख ने माना कि उन्हें अब इस घटना के बारे में बुरा लग रहा है और कहा कि वो उस समय “जवान और बेवकूफ” थे. “वो काफी जेंटलमैन थे और मुझे अब काफी बुरा लग रहा है लेकिन उस समय आप जवान और बेवकूफ होते हैं और आप ये चीजें करते हैं. तो मैंने कहा कि मुझे ये अटैक आते हैं और उन्होंने कहा ‘ठीक है प्लीज़ बैठ जाओ’.” शाहरुख ने याद किया कि वो और उनके दोस्त कॉनॉट प्लेस एरिया में घूमना चाहते थे जो उनके स्कूल के पास था और उन्होंने एक प्लान बनाया. उन्होंने दौरे का नाटक किया जिससे उनके टीचर सच में अलर्ट हो गए.

टीचर ने कहा, ‘तुम्हें क्या हुआ!’ और मैं बस उन्हें देखता रहा. मेरे दोस्तों ने बात संभाली और कहा कि उन्हें अटैक आ रहा है और हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और ऐसा उन्हें रेगुलर होता है और हमें एक जूते की ज़रूरत है.” एक्टर और उनके दोस्तों ने टीचर का जूता ले लिया और स्कूल से चले गए. वे आखिरकार स्कूल की छुट्टी होने पर वापस आए. दूसरी ओर, टीचर पूरे दिन बिना जूते पहने चलते रहे. एक्टर ने बताया, “वह स्कूल के आखिर में खड़ी सभी बसों को देखकर परेशान लग रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने फिर ऐसे एक्टिंग की जैसे मैं अभी ठीक हुआ हूँ और बेचारे ने कहा कि ‘क्या मुझे मेरा जूता वापस मिल सकता है’ क्योंकि वह पूरे दिन बिना जूते के घूम रहे थे.” SRK उनकी बचकानी हरकत पर हँसे और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इससे बच निकलेंगे.

