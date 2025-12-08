Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी

टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी

Shahrukh Khan Childhood Story: शाहरुख खान की एक्टिंग की काबिलियत दुनिया जानती है, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उनके दर्शकों को उनके हुनर ​​की झलक मिली, लेकिन स्कूल के दिनों में उनके टीचर और दोस्त उनके शुरुआती दर्शकों में से थे.

By: Heena Khan | Last Updated: December 8, 2025 4:06:26 PM IST

shahrukh khan
shahrukh khan


Shahrukh Khan: शाहरुख खान की एक्टिंग की काबिलियत दुनिया जानती है, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उनके दर्शकों को उनके हुनर ​​की झलक मिली, लेकिन स्कूल के दिनों में उनके टीचर और दोस्त उनके शुरुआती दर्शकों में से थे. मीडिया से बातचीत करते हुए, SRK ने बताया था कि उन्होंने एक बार अपने मैथ्स टीचर को मना लिया था कि उन्हें ‘अटैक’ आते हैं, ताकि वो कुछ क्लास बंक कर सकें.

टीचर को बना चुके उल्लू 

जब इस घटना के बारे में पूछा गया, तो शाहरुख ने याद करते हुए कहा, “हमारे एक टीचर थे मिस्टर अरोड़ा. उन्होंने अभी-अभी जॉइन किया था और वो हमें नहीं जानते थे और वो हमसे पूछ रहे थे, ‘क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है’ और हम उनके साथ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे और मैं उठा और कहा कि ‘हाँ, मुझे ये अटैक आते हैं’. उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह के अटैक आते हैं और वो सच में परेशान हो गए.”

हूबहू ‘सैनिक’ फिल्म! 15 साल बाद घर लौटा पूर्व फौजी, सोशल मीडिया ने बिछड़े बेटे से मिलाया

दौरे का कर चुके नाटक 

शाहरुख ने माना कि उन्हें अब इस घटना के बारे में बुरा लग रहा है और कहा कि वो उस समय “जवान और बेवकूफ” थे. “वो काफी जेंटलमैन थे और मुझे अब काफी बुरा लग रहा है लेकिन उस समय आप जवान और बेवकूफ होते हैं और आप ये चीजें करते हैं. तो मैंने कहा कि मुझे ये अटैक आते हैं और उन्होंने कहा ‘ठीक है प्लीज़ बैठ जाओ’.” शाहरुख ने याद किया कि वो और उनके दोस्त कॉनॉट प्लेस एरिया में घूमना चाहते थे जो उनके स्कूल के पास था और उन्होंने एक प्लान बनाया. उन्होंने दौरे का नाटक किया जिससे उनके टीचर सच में अलर्ट हो गए.

टीचर ने कहा, ‘तुम्हें क्या हुआ!’ और मैं बस उन्हें देखता रहा. मेरे दोस्तों ने बात संभाली और कहा कि उन्हें अटैक आ रहा है और हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और ऐसा उन्हें रेगुलर होता है और हमें एक जूते की ज़रूरत है.” एक्टर और उनके दोस्तों ने टीचर का जूता ले लिया और स्कूल से चले गए. वे आखिरकार स्कूल की छुट्टी होने पर वापस आए. दूसरी ओर, टीचर पूरे दिन बिना जूते पहने चलते रहे. एक्टर ने बताया, “वह स्कूल के आखिर में खड़ी सभी बसों को देखकर परेशान लग रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने फिर ऐसे एक्टिंग की जैसे मैं अभी ठीक हुआ हूँ और बेचारे ने कहा कि ‘क्या मुझे मेरा जूता वापस मिल सकता है’ क्योंकि वह पूरे दिन बिना जूते के घूम रहे थे.” SRK उनकी बचकानी हरकत पर हँसे और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इससे बच निकलेंगे.

Second Hand Car: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खरीद रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी तो हो जाएं सावधान, इन बातों का रखें ख़ास ख्याल

Tags: badshahbollywoodhome-hero-pos-8king khanshahrukh khansrk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी
टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी
टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी
टीचर का जूता लेकर भाग गए थे शाहरुख खान! बड़े ही मसखरे थे SRK, जानें- किंग खान की अनसुनी कहानी