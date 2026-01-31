Shahrukh & Priyanka: आखिर क्यों देश छोड़कर गए विराट और प्रियंका? क्या है शाहरुख खान की अहमियत, इस मशहूर प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Priyanka Chopra: शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने डॉन फ्रेंचाइजी और कुछ स्पेशल अपीयरेंस में स्क्रीन शेयर किया, लेकिन कई फैंस को अक्सर लगा कि स्क्रीन पर इस जोड़ी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया. प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के करियर पर बात की और कहा कि, बहुत अलग रास्ते अपनाने के बावजूद, दोनों सितारों में लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा समानताएं हैं.

बॉलीवुड को दिया नया चेप्टर

सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए, शैलेंद्र से प्रियंका चोपड़ा और उनके सफर के बारे में पूछा गया, खासकर इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही समय में इंडस्ट्री में एक्टिव थे. उन्होंने इस बारे में कड़े विचार व्यक्त किए कि कैसे बॉलीवुड उन्हें भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने में फेल रहा. उन्होंने कहा कि “प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हमारी इंडस्ट्री के ब्रांड एंबेसडर होने चाहिए. मैंने यह सवाल 10 बार पूछा है, ‘बॉलीवुड की आवाज़ कौन है?’ कोई भी खड़ा हो जाता है और उसे अपना बताने लगता है. पिछले 15 सालों से, यह करण जौहर हैं, लेकिन क्या वो बॉलीवुड हैं? वो आवाज़ क्यों हैं?” शैलेंद्र ने आगे कहा कि इंडस्ट्री ने प्रियंका को वो अहमियत नहीं दी जो उसे देनी चाहिए थी.

सितारों के देश छोड़ने पर क्या बोले प्रोड्यूसर ?

इसके आगे उन्होंने कहा कि “प्रियंका को बॉलीवुड की आवाज़ होना चाहिए था, लेकिन हमने उसकी ऐसी दुर्दशा की कि वो देश छोड़कर चली गई. हमने अपनी सबसे स्मार्ट एक्ट्रेस को जाने दिया. मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि प्रियंका तीन लोग हैं. ब्रांड, इंसान और एक्टर. वो एक फायरक्रैकर महिला थीं और बॉलीवुड की इज्ज़त को दुनिया भर में ले जा सकती थीं. लेकिन वो चली गईं; यहां तक ​​कि विराट कोहली भी देश छोड़कर चले गए. वो एक मैच खेलते हैं, और फिर तुरंत चले जाते हैं.” बाद में प्रियंका ने अपना बेस अमेरिका में शिफ्ट कर लिया और हॉलीवुड में करियर बनाया, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में लगातार पहचान बनाने वाली कुछ भारतीय एक्टर्स में से एक बन गईं.

शाहरख को लेकर भी कह दी बड़ी बात

इसी बातचीत के दौरान, शैलेंद्र ने शाहरुख खान के काम और करियर के प्रति उनके नज़रिए के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि एक्टर की सिनेमा और बिज़नेस की समझ उनकी लंबे समय की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी रही है. “अगर आप शाहरुख को देखें, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड स्टार्स में से एक हैं. वो अपना काम समझते हैं, और जानते हैं कि वो कौन हैं. उन्हें पता है कि स्टारडम क्या होता है, और वो जानते हैं कि जो सिनेमा वो बनाते हैं, वही उन्हें बनाता है. वो इस बात को समझते हैं कि वो ही सिनेमा हैं, और वो चुपचाप काम करने वाले हैं. वो पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं और कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते. प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान… टॉप लोग. मेरा मतलब है, वाह! ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी इंडस्ट्री का एंबेसडर होना चाहिए,”.

