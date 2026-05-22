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माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और मंत्रोच्चार..जब शाहरुख खान ने परिवार संग हिंदू रीति रिवाज से की पूजा

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख का परिवार के साथ एक पुराना वीडियो सामने आया है. जिसमें वह अपनी पत्नी-बच्चों संग हिंदू रीति-रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 22, 2026 4:50:50 PM IST

शाहरुख खान ने परिवार संग हिंदू रीति-रिवाज से की पूजा वीडियो वायरल
शाहरुख खान ने परिवार संग हिंदू रीति-रिवाज से की पूजा वीडियो वायरल


इंटरनेट पर एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें शाहरुख खान अपने बच्चों आर्यन और सुहाना के साथ पूजा करते दिख रहे हैं. माथे पर तिलक लगा है और हाथों में कलावा बंधा हुआ है. साथ ही पंडित अभिनेता से मंत्रोच्चार करवा रहे हैं. बगल में एक्टर की पत्नी गौरी खान भी बैठी हुई हैं. यह पुराना वीडियो है, जो शाहरुख़ खान के प्रोडक्शन हाउस ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ के उद्घाटन के वक्त है. इस मौके पर अभिनेता परिवार संग हिंदू रीति-रिवाजों संग भक्ति में लीन दिख रहे हैं. इस वीडियो को देख फैंस गदगद हो उठे और कमेंट सेक्शन में तारीफ कर रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो?

यह वायरल वीडियो शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के उद्घाटन का है. इसमें देखा जा सकता है कि शाहरुख खान, आर्यन और सुहाना के साथ जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक पुजारी पारंपरिक पूजा समारोह का संचालन कर रहे हैं. वहीं बगल में अभिनेता की पत्नी गौरी खान भी बैठी नजर आ रही हैं, जिससे यह पल सरल और पारिवारिक मूल्यों से ओतप्रोत प्रतीत होता है. वीडियो में शाहरुख हाथ जोड़कर रस्मों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं, जबकि उनके बच्चे चुपचाप समारोह को देख रहे हैं. सभी के माथे पर तिलक और हाथों में कलावा बंधा हुआ है. 

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नेटिजंस कर रहे तारीफ 

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस अभिनेता और उनके परिवार की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘नेता लोग से हीरो सभी अच्छे होते हैं क्योंकि हीरो कभी दूसरे धर्म को अपमान नहीं करते जबकि नेता सारे धर्म की राजनीति करता है.’ वहीं एक यूजर ने बोला, ‘वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. वे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ विनम्रता और सादगी से पेश आते हैं. महिलाओं का सम्मान करते हैं. इसीलिए हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. शाहरुख खान सिर्फ एक वैश्विक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक इमोशन है. 

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बारे में

शआपको बता दें कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना शाहरुख खान और गौरी खान ने 2002 में मुंबई में की थी. पिछले कुछ वर्षों में, इस प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म निर्माण, विजुअल इफेक्ट्स, वितरण और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में काम किए हैं. इस कंपनी ने चेन्नई एक्सप्रेस, रा.वन, जवान और पठान जैसी कई बड़ी फिल्मों का समर्थन किया है. 

यह खबर भी पढ़ें: ऐश्वर्या से बिछड़ने के बाद सलमान को रुलाता था ये गीत, हिमेश को फोन कर सुनते थे गाना, समीर ने किया था खुलासा

Tags: bollywoodshah rukh khan
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