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‘वेलकम टू द जंगल’ का दूसरा गाना रिलीज, फैंस को नहीं पसंद आया दिशा का ‘ऊंचा लंबा कद’, देखें रिएक्शन

अक्षय कुमार इन दिनों 'वेलकम टू द जंगल' फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना 'ऊंचा लंबा कद' रिलीज कर दिया है. हालांकि इस गाने को लेकर अक्षय कुमार को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 4:43:37 PM IST

ऊंचा-लंबा कद गाना रीक्रिएट
ऊंचा-लंबा कद गाना रीक्रिएट


Welcome To The Jungle Movie: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपनी नई फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर चर्चा में हैं. मेकर्स फिल्म का भोजपुरी गाना ‘घिस-घिस’ रिलीज कर चुके हैं. इस गाने ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरीं. अब फिल्म का दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है. इस गाने के बोल ‘ऊंचा लंबा कद’ है. ये गाना 2007 में आई सुपरहिट फिल्म ‘वेलकम’ का रीक्रिएटेड वर्जन है. 

अक्षय कुमार ने कैटरीना के लिए लिखा पोस्ट

हालांकि इस बार गाने में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ नहीं बल्कि दिशा पाटनी नजर आईं. गाने के एंडिंग सीन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस सीन में अक्षय कुमार अंत में ‘We Miss You Katrina’ कहते हैं. इस वीडियो को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने खास नोट भी शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘आपने इसे एक बार सुना और आप इसके दीवाने हो जाएंगे. अब एक बार फिर उसी वाइब के साथ जंगल में नजर आएंगे.’

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फैंस को याद आए पुराने दिन

बता दें कि साल 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म वेलकम रिलीज हुई थी. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. 2000 के दशक में दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाने लगे. दोनों ने ढेरों सुपरहिट गाने दिए. इनमें से ही एक था ‘ऊंचा लंबा कद’, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. ऐसे में गाने को रीक्रिएट किए जाने और कैटरीना की जगह दिशा को देखकर फैंस पुराने दिन याद कर रहे हैं और कैटरीना कैफ को मिस कर रहे हैं.

‘ऊंचा लंबा कद’ पर फैंस का रिएक्शन

जैसे ही ये गाना इंटरनेट पर रिलीज हुआ, तो फैंस ने मिला-जुला रिएक्शन दिया. कैटरीना के फैंस ने लिखा कि हमें दिशा से कोई नफरत नहीं है लेकिन कैटरीना की जगह कोई नहीं ले सकता. वहीं एक फैन ने लिखा कि कैटरीना को टक्कर देने के लिए दिशा पाटनी आ गई हैं. एक यूजर ने गाने के रीक्रिएशन को लेकर लिखा कि बॉलीवुड वालों की कुछ नया सोचने की क्षमता खत्म हो गई है क्या? आप कुछ नया बना लो. 

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