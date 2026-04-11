Mahakal darshan: धुरंधर की सफलता के बीच सारा अर्जुन पहुंचीं महाकाल के दरबार, पिंक साड़ी में दिखीं बेहद खूबसूरत

सफलता के बाद भी जमीन से जुड़ी सारा

‘धुरंधर: द रिवेंज’ की जबरदस्त सफलता के बाद भी सारा अर्जुन का यह सादगी भरा अंदाज यह दिखाता है कि वह अपनी जड़ों और आस्था से जुड़ी हुई हैं. जब उनसे उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारों में कहा कि वह अपने भविष्य को भगवान की इच्छा पर छोड़ती हैं.

सारा अर्जुन ने मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में भी हिस्सा लिया. उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मंदिर के अंदर का माहौल बेहद शांत और दिव्य था. वहां पहुंचकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मन पूरी तरह स्थिर हो गया हो और बाहरी दुनिया की सारी बातें पीछे छूट गई हों.