Sapna Choudhary: आखिर क्यों सपना चौधरी ने खा लिया था जहर, खुलासा सुन फैन्स भी रह गए थे हैरान…!

आज के समय में लोगों को बॉलिवुड से ज्यादा भोजपुरी और हरियाणवी गानों में ज्यादा मजा आता है. वहीं हरियाणवी इंडस्ट्री की शान सपना चौधरी का कोई भी गाना सुन लोग ठिरक उठते हैं. उनके चाहने वाले उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट जानने के लिए बेकरार रहते हैं. आज सपना चौधरी सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

हालांकि सपना पहले से ही हरियाणा और पंजाब में फेमस थीं, लेकिन उन्हें देशभर में पहचान सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में शामिल होने के बाद मिली. भले ही वो शो में ज्यादा समय तक नहीं रहीं, लेकिन कम वक्त में ही उन्होंने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी. लेकिन क्या आपने उनका जहर कांड सुना है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

क्या है जहर कांड ?

सपना चौधरी ने एक बार जहर खा लिया था. खबरों के मुताबिक एक रागनी को लेकर सपना विवादों में घिर गईं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एसआईटी जांच तक हुई. सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, जिससे मानसिक रूप से टूटकर उन्होंने जहर खा लिया.

हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन उन्हें कई दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा. इस घटना ने उन्हें और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया और यहीं से उन्हें बिग बॉस 11 का ऑफर मिला. सपना चौधरी को असली पहचान उनके पहले ही हिट गाने ‘सॉलिड बॉडी’ से मिली, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

सपना चौधरी का सपना था पुलिस अफसर बनना

बहुत कम लोग जानते हैं कि सपना चौधरी का बचपन का सपना डांसर बनने का नहीं, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने का था. उन्हें डांस का शौक जरूर था, लेकिन इसे करियर बनाने का ख्याल कभी नहीं आया था. किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

जब सपना महज 12 साल की थीं, तब उनके पिता का अचानक निधन हो गया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि घर तक गिरवी रखना पड़ा. मां, भाई और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. ऐसे मुश्किल समय में सपना ने अपने शौक को ही अपनी मजबूरी और फिर ताकत बना लिया.

सपना चौधरी की लाखों की फीस तक का सफर

पिता के जाने के बाद सपना ने डांस को अपनाया. उनके पिता रोहतक की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. 10 दिसंबर 2012 को सपना ने कैथल जिले के पुंडरी में अपना पहला स्टेज शो किया, जिसके बदले उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला. इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में उन्हें सिर्फ 3100 रुपये मिले. उस दौर में सपना महीने के 30–35 कार्यक्रम करती थीं, तब जाकर घर का खर्च चल पाता था. आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं अब सपना एक ही इवेंट के लिए लाखों रुपये चार्ज करती हैं.