तलवारों, आक्रमणों और आस्था की कहानी! मुगलों की लाख कोशिशों के बाद भी टिका रहा मंदिर, बड़े पर्दे पर दिखेगा सनातनी इतिहास

Jai Somanth: एक बड़ी घोषणा में, फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चैप्टर को बड़े पर्दे पर लाने के लिए हाथ मिलाया है. ‘जय सोमनाथ’ नाम की यह ऐतिहासिक ड्रामा 1025–1026 CE की घटनाओं को फिर से दिखाएगी

By: Heena Khan | Published: February 24, 2026 9:37:08 AM IST

Jai Somnath: एक बड़ी घोषणा में, फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चैप्टर को बड़े पर्दे पर लाने के लिए हाथ मिलाया है. ‘जय सोमनाथ’ नाम की यह ऐतिहासिक ड्रामा 1025–1026 CE की घटनाओं को फिर से दिखाएगी, जब महमूद गजनवी ने पवित्र सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और उसे लूटा था. भारत में कुछ ही ऐसी जगहें हैं जो सोमनाथ मंदिर जितना इतिहास, आस्था और मज़बूती दिखाती हैं. सिर्फ़ पूजा की जगह से कहीं ज़्यादा, यह उम्मीद और मज़बूती की निशानी रहा है, जिसने सदियों के हमलों और फिर से बनने के बाद भी इसे झेला है. अब, इस ज़बरदस्त हौसले की कहानी संजय लीला भंसाली और केतन मेहता की डायरेक्ट की हुई फ़िल्म जय सोमनाथ के साथ बड़े पर्दे पर ज़िंदा होने वाली है.

मुगलों ने कई बार बनाया मंदिर को निशाना 

यह फ़िल्म मंदिर के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक पर केंद्रित है, ऐतिहासिक कहानियों में बताया गया है कि मंदिर को लूटा गया, उसके पवित्र ज्योतिर्लिंग को अपवित्र किया गया, और खजाने ले जाए गए, जिससे उस इलाके की सांस्कृतिक यादों पर एक निशान पड़ा. फिर भी, सोमनाथ मंदिर हार की कहानी बनकर नहीं रहा; यह बार-बार फिर से खड़ा हुआ, और उन लोगों ने इसे फिर से बनाया जिन्होंने इसकी विरासत को मिटने नहीं दिया. हमले महमूद ग़ज़नी के साथ ही नहीं रुके. 1299 CE में, अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति उलुग खान ने अगला हमला किया, उसके बाद 1395 CE में ज़फ़र खान और 1451 CE में महमूद बेगड़ा ने हमले किए. सोमनाथ की जगह पुराने समय से ही एक खास तीर्थस्थल रही है. यह पवित्र त्रिवेणी संगम पर है, जो कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि गुर्जर-प्रतिहार राजा नागभट्ट II ने सौराष्ट्र के तीर्थों का दौरा किया था, जिसमें सोमेश्वर भी शामिल है, जो मंदिर का दूसरा नाम है.

संजय लीला भंसाली सच से कराएंगे रूबरू 

औरंगजेब के राज में भी, मंदिर को 1665 CE के आसपास तोड़ा गया था. हर बार, इसे बड़ी मेहनत से फिर से बनाया गया, जो पीढ़ियों की भक्ति और पक्के इरादे का सबूत है. जय सोमनाथ सिर्फ़ लड़ाइयों और हमलों की कहानी नहीं है; यह उनके पीछे की इंसानी कहानियों को भी दिखाने की कोशिश करती है. यह फ़िल्म उन लोगों की भक्ति, त्याग और हिम्मत को दिखाने का वादा करती है जिन्होंने सदियों की मुश्किलों के बावजूद मंदिर की आत्मा को ज़िंदा रखा. संजय लीला भंसाली की शानदार, इमोशनल कहानी कहने की कला और ऐतिहासिक कहानियों में केतन मेहता की एक्सपर्टीज़ के साथ, यह फ़िल्म दर्शकों को शानदार नज़ारा और दिल दोनों देना चाहती है. भारतीय इतिहास के इस खास चैप्टर पर रोशनी डालकर, जय सोमनाथ न सिर्फ़ मंदिर का जश्न मनाएगी, बल्कि उसमें मौजूद विश्वास, संस्कृति और मज़बूती की हमेशा रहने वाली भावना का भी जश्न मनाएगी — यह विनाश पर रचना की जीत और पीढ़ियों द्वारा अपनी विरासत को खत्म न होने देने की कहानी है.

Tags: gujrathome-hero-pos-7Jai somnathMughal EmpireSomnath temple
