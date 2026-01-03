Sanjay Khan Birthday: जब शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्तों ने घेरा संजय खान का घर, चली थी गोलियां, इस मशहूर ‘विलन’ के घर में छिपकर बचाई थी जान!

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्माता संजय खान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उनके स्टाइल और अभिनय के किस्से तो मशहूर हैं ही लेकिन फिल्मी गलियारों में एक ऐसा किस्सा भी दर्ज है जब उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की अनबन ने एक हिंसक मोड़ ले लिया था. क्या आप जानते हैं कि महज एक छोटी सी बात पर शुरू हुई तकरार गोलियों की गूँज और पुलिस सायरन तक कैसे पहुँच गई? आज संजय खान के जन्मदिन के इस खास मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं वह चौंकाने वाली कहानी.

70 और 80 के दशक के पॉपुलर विलेन एक्टर रंजीत ने एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान के बीच हुई लड़ाई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा कियाथा था. जिसमें गोलियां चलीं, पुलिस आई और पूरी रात ज़बरदस्त ड्रामा हुआ. यह लड़ाई एक पार्टी में हुई थी जिसमें ज़ीनत अमान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ मौजूद थे. सभी ने शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान के बीच हुई कहा-सुनी देखी. रंजीत के मुताबिक, लड़ाई तब शुरू हुई जब शत्रुघ्न सिन्हा ने संजय खान के गाल को छुआ.

शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान की लड़ाई

विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में रंजीत ने कहा, “मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर था जब मुझे लड़ाई के बारे में पता चला. शत्रुघ्न, संजय, प्रकाश और दूसरे लोग शूटिंग के बाद मेरे घर आते थे. शत्रुघ्न ने संजय के गाल को छुआ और संजय को यह बात पसंद नहीं आई. संजय ने जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा को थप्पड़ मार दिया. बात बढ़ गई और रीना रॉय चिल्लाईं ‘तुमने उसे मारा!’ रीना ने संजय और उसके दोस्त बॉब क्रिस्टो से कहा कि मामला बाहर सुलझा लें.”

शत्रुघ्न के दोस्तों ने गोलियां चलाईं

रंजीत ने आगे बताया, “जब शत्रुघ्न के ग्रुप को थप्पड़ के बारे में पता चला तो वे मेरे घर भागे आए. मैं अपने घर के अंदर था और नहीं चाहता था कि वे मेरे दोस्त को देखें इसलिए मैं अंदर ही रहा. लेकिन जल्द ही मैंने अपने इंटरकॉम की घंटी सुनी. एक दोस्त ने मुझे चेतावनी दी, ‘अरे, वे गोलियां चला रहे हैं!'”

चिल्ला रहे थे ‘अरे, बाहर आओ!’

हालात तब खतरनाक हो गए जब शत्रुघ्न सिन्हा के साथी चौधरी और बिपिन एक देसी पिस्तौल लेकर संजय के घर पहुंचे. रंजीत ने कहा कि वे किसी पर निशाना नहीं लगा रहे थे बल्कि हवा में गोलियां चला रहे थे और चिल्ला रहे थे, “अरे, बाहर आओ!” संजय खान ने रंजीत के घर में पनाह ली. रंजीत ने बताया “जब मैंने उसे अपने घर में बैठे देखा तो मैंने पूछा, ‘तुम यहाँ क्या कर रहे हो?’ उन्होंने कहा, ‘अरे बेवकूफ मेरे घर पर फायरिंग हो रही है! मुझे तो गोली का खोखा भी मिला है.’

ज़ीनत अमान एक वकील के साथ आईं

रणजीत के मुताबिक संजय खान केस फाइल करने के लिए तैयार थे लेकिन उन्होंने उन्हें शांत किया और कहा कि वे माफी मांग लेंगे. लेकिन उनके बीच तनाव बढ़ता गया और फिर ज़ीनत अमान एक वकील के साथ आईं. रणजीत ने कहा, “मैंने अपने बाथरूम की खिड़की से एक कार आते देखी, और ज़ीनत एक वकील के साथ बाहर निकलीं. इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा के आदमी और प्रकाश मेहरा के आदमी हर जगह तैनात थे. अचानक पूरे इलाके में पुलिस के सायरन बजने लगे. अब्बास (संजय) ने पुलिस को फोन करके बताया था कि वे मुझ पर हमला करने आ रहे हैं.”

अखबारों ने बताया – हत्या की योजना थी

इसके बाद ACP और पुलिस रणजीत के घर पहुंचे। संजय खान ने उन्हें सब कुछ बताया. शाम को पता चला कि दिलीप कुमार ने इस मामले में दखल दिया था. पुलिस शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान को पुलिस स्टेशन ले गई. रणजीत के मुताबिक, अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी रणजीत के घर पर हत्या की योजना बनाई गई थी.