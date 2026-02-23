राजेश खन्ना को मारना चाहते थे संजय दत्त, ऋषि कपूर से भी भिड़ गए थे एक्टर; इस बात से थे नाराज

Sanjay Dutt : बॉलीवुड और विवादों का नाता काफी पुराना है. लेकिन कई विवाद काफी ज्यादा विस्फोटक साबित हुए हैं. बॉलीवुड के सबसे विवादित अभिनेता संजय दत्त रहे हैं. उनका पर्सनल लाइफ में कई विवाद हुए, जिसने बॉलीवुड के साथ-साथ पुरी दुनिया को हैरान कर दिया. संजय दत्त अभिनेता-निर्देशक सुनील दत्त के बेटे हैं. साल 1981 में सुनील दत्त की फिल्म रॉकी से एक्टर ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की. इस फिल्म से संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए थे. हालांकि, इस दौरान उनका दिल टीना पर आ गया था. जो उस दौरान राजेश खन्ना के संग एक अनसुलझे रिश्ते में थी.

टीना और संजय का रिश्ता

फिल्म रॉकी में संजय दत्त ने उस समय की लीड एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ स्क्रीन शेयर की थी. इस दौरान संजू काफी यंग थे और टीना पर उनका दिल अटक गया था. कहा जाता है कि टीना का दिल भी उनके लिए धड़कता था. लेकिन जैसे-जैसे संजय की जिंदगी में उथल-पुथल मची. दोनों के रिश्ते में दरार आ गई.

संजय और टीना के बीच आए राजेश खन्ना

संजय दत्त पर आई किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ बॉलीवुड्स बैड बॉय में, एक्टर ने अपने अतीत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसमें टीना और मुनीम के साथ तनावपूर्ण रिश्ता भी शामिल है. संजय दत्त ने बेहद कम उम्र में ही नशा की आदत स्वीकार कर ली थी. वहीं टीना सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी नजदीकियां बड़ गईं. इस वजह से संजू को काफी दुख हुआ था.

राजेश और टीना का रिश्ता

संजय की किताब में लिखा था कि – जब हमारा रिश्ता खत्म हो गया और राजेश खन्ना और टीना का अफेयर हुआ था, वह सबके सामने आ गया था. तो उस समय मुझे लगा की मैं पागल हूं और मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे पता था कि वह इंडस्ट्री में केवल एक मजाक बनकर रह गया हूं और हर कोई मुझपर हंस रहा था.

राजेश खन्ना के साथ लड़ाई

टीना के मुझे छोड़कर चले जाने के कुछ समय बाद मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे भीतर क्या चल रहा था. लेकिन मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था. मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया था, कि मुझे टीना छोड़ कर चली गई है. इसलिए मैं काफी गुस्से में आ गया था. मैंने राजेश को पकड़ने की कसम खा ली थी. वह पास के एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था. वह बाहर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया. मैं ठीक सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और फिर मैं उसे देखता रहा और पूरी तरह से पागल हो गया. मैं उसे पीटता, लेकिन वह चुपचाप बैठा था.

‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर बवाल, रिलीज से पहले बढ़ा विवाद; एल्विश यादव ने जानें इसपर क्या कहा?

ऋषि कपूर के साथ भी हुआ झगड़ा

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और संजय दत्त का रिश्ता काफी अच्छा रहा था. हालांकि, बीच में एक समय ऐसा आया कि दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो गया. संजय दत्त और टीना मुनीम (Tina Munim) के बीच जब रिस्ता था, तो साल 1980 में टीना मुनीम और ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज रिलीज हुई थी. इस फिल्म के ठीक एक साल बाद 1981 में संजय दत्त और उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी. इस दौरान अफवाह थी कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बाते से गुस्सा होकर एक रात शराब के नशे में धुत्त संजय दत्त अपने साथ गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर को पीटने निकले थे. संजय दत्त को पूरा यकीन था कि ऋषि जी और टीना के बीच कुछ चल रहा है.

Box Office Collection: ‘अस्सी’ और ‘दो दीवाने शहर में’ किसने मारी बाजी? जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या है शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियों’ का हाल?