Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा

मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा

सानंद ने सिद्धार्थ कानन के चैट शो में खुलासा करते हुए कहा, गुलशन ग्रोवर ने मुझे वेबसीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान असली में जोर का थप्पड़ मारा था.

By: Kavita Rajput | Published: November 18, 2025 7:15:24 AM IST

मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा


एक्टर सानंद वर्मा (Sanand Verma) ने कहा है कि कैमरे पर थप्पड़ खाने की उन्हें आदत हो चुकी है लेकिन गुलशन ग्रोवर के साथ उनका एक्सपीरिएंस बेहद खराब रहा था. सानंद ने बताया कि वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो प्रोफेशनल लिमिट से बाहर मानी जाएगी.

मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा

गुलशन ग्रोवर ने मारा थप्पड़

सानंद ने सिद्धार्थ कानन के चैट शो में खुलासा करते हुए कहा, गुलशन ग्रोवर ने मुझे वेबसीरीजफर्स्ट कॉपी’ की शूटिंग के दौरान असली में जोर का थप्पड़ मारा था. अंदर से उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उस आदमी का गला काट दूं लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने आजतक इस बारे में कुछ नहीं कहा, मैं पहली बार इस बारे में बात कर रहा हूं. उन्होंने (गुलशन) ने ऐसा जानबूझकर किया था, वो एक्टिंग नहीं थी.

मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा

वो एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था…

सानंद ने कहा कि उस घटना ने उन्हें सरप्राइज कर दिया था, जब उन्हें वो थप्पड़ पड़ा तो उन्हें कुछ सोचने-समझने का मौका नहीं मिला. सानंद बोले, वो एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था और उस शख्स ने मुझे बताया तक नहीं कि वो मुझे रियल में थप्पड़ मारने वाला है, अगर वो मुझे पहले बता देते तो मैं कम से कम असली थप्पड़ खाने को तैयार तो रहता. मैं अपने किरदार में था, मैंने इसे पूरा किया और वहां से चला गया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा. सानंद बोले कि उन्हें कॉमिक रोल्स की वजह से फिल्मों या टीवी शो में थप्पड़ खाने की आदत है लेकिन इसे करने से पहले चर्चा होती है, रियल में नहीं मारा जाता है. सब चीज़ें करने का एक तरीका होता है. सानंद ने टीवी पर ‘भाबी जी घर पर हैं’ और ‘मर्दानी‘ जैसी फिल्मों में काम किया है.

Tags: bollywoodfirst copy web seriesSaanand vermaSaanand verma controversySaanand verma gulshan grover
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा
मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा
मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा
मन किया उसका गला काट दूं…गुलशन ग्रोवर की हरकत से भड़का एक्टर, किया हैरान करने वाला खुलासा