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Cannes 2026: ‘मोरनी’ लुक में छाई पाकिस्तानी हसीना, 2354 घंटे में तैयार हुआ आउटफिट; यूनिक ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान

Pakistani Actress Sanam Saeed Cannes Debut: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी एक्ट्रेस Sanam Saeed ने सफेद पीकॉक-इंस्पायर्ड ड्रेस, गजरे और देसी अंदाज से सबका ध्यान खींचा. उनका ये लुक पाकिस्तान की ‘ट्रेजडी क्वीन’ शमीम आरा को ट्रिब्यूट था.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 17, 2026 3:42:40 PM IST

Cannes 2026: ‘मोरनी’ लुक में छाई पाकिस्तानी हसीना, 2354 घंटे में तैयार हुआ आउटफिट; यूनिक ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान


Pakistani Actress Sanam Saeed Cannes Debut: फ्रांस में आयोजित 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस बार सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड सितारों की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस Sanam Saeed ने भी अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. जैसे ही उन्होंने रेड कार्पेट पर कदम रखा, उनका शाही और देसी लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. भारतीय लोगों के बीच लोकप्रिय ड्रामा ‘जिंदगी गुलजार है’ से पहचान बनाने वाली सनम का ये कान्स डेब्यू कई मायनों में खास साबित हुआ.

41 वर्षीय सनम सईद ने कान्स में अपने पहले रेड कार्पेट अपीयरेंस के लिए ऐसा लुक चुना, जिसमें पारंपरिक कला और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल देखने को मिला. बालों में सजा गजरा, स्लीक हेयरस्टाइल और सफेद रंग की ड्रीमी ड्रेस ने उनके पूरे लुक को बेहद आकर्षक बना दिया. उनका अंदाज इतना अलग था कि कैमरों की नजरें उन पर टिक गईं. इतना ही नहीं, सनम को यूएस स्टूडियोज द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत ‘साउथ एशियन वूमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स’ सम्मान से भी नवाजा गया. इस उपलब्धि ने उनके कान्स डेब्यू को और ज्यादा यादगार बना दिया.

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 सफेद मोर से इंस्पायर थी खास ड्रेस

सनम ने अपने इस खास मौके के लिए डिजाइनर हुसैन रेहार की कस्टम-मेड आउटफिट पहनी. ये ड्रेस सफेद मोर से प्रेरित थी, जिसमें फ्लोई सिल्हूट और सिल्वर शिमर का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया गया था. पूरे आउटफिट में महीन कारीगरी देखने को मिली, जिसने इसे एथेरियल और रॉयल लुक दिया.

हाई-नेक हॉल्टर स्टाइल में तैयार इस आउटफिट के बैक पर डीप नेक डिजाइन था. अपर पोर्शन पर मिरर वर्क, मुकेश और जरदोजी की बारीक कढ़ाई की गई थी. वहीं नीचे की तरफ फ्लेयर्ड लेयर्स और 3डी फ्लोरल डिटेलिंग ने इसे रेड कार्पेट के लिए परफेक्ट स्टेटमेंट आउटफिट बना दिया.

पाकिस्तान की ‘ट्रेजडी क्वीन’ को दिया ट्रिब्यूट

सनम का ये लुक सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं था. उन्होंने अपने आउटफिट के जरिए पाकिस्तान की दिग्गज एक्ट्रेस शमीम आरा को श्रद्धांजलि दी. शमीम आरा को पाकिस्तान की ‘ट्रेजडी क्वीन’ कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी सिनेमा में ये उपाधि मीना कुमारी को मिली थी. सनम का ये ट्रिब्यूट फैशन और सिनेमा के खूबसूरत संगम की तरह नजर आया.

 50 कारीगरों ने तैयार की ड्रेस

डिजाइनर की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक इस आउटफिट को तैयार करने में करीब 50 कारीगरों ने काम किया. इसे बनाने में लगभग 2,354 घंटे लगे. ड्रेस में सफेद मोर से प्रेरित पैटर्न बनाए गए थे, जिन्हें सिल्वर एम्बेलिशमेंट के जरिए उभारा गया. नेकलाइन से लेकर बॉर्डर तक हर हिस्से में बेहद फाइन डिटेलिंग की गई थी, जो रेड कार्पेट की रोशनी में शानदार दिखाई दी.

 जूलरी और गजरे ने पूरा किया लुक

सनम के आउटफिट में पहले से काफी ब्लिंग मौजूद था, इसलिए उन्होंने नेकलेस की बजाय स्टेटमेंट ईयर कफ्स चुने. ये जूलरी उनके हॉल्टर नेक डिजाइन के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी. फ्रंट से स्लीक हेयरस्टाइल और माथे पर टीका स्टाइल ने उन्हें क्लासी लुक दिया, जबकि पीछे गुंथी चोटी में लगा गजरा पूरे अंदाज में देसी खूबसूरती जोड़ रहा था. सिल्वर हील्स के साथ उन्होंने अपने इस कान्स डेब्यू लुक को शानदार तरीके से पूरा किया.

Tags: cannes debutcannes debut 2026Sanam Saeed
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