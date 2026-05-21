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Sana Makbul Viral: सना मकबूल का इंटरव्यू वायरल बोलीं- मैं वर्जिन हूं बेबी…रिलेशनशिप पर खोले कई राज

Sana Makbul Viral: बिग बॉस ओटीटी 3 की विजेता सना मकबूल ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि वह अब तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हैं और उन्होंने कभी किसी को किस तक नहीं किया. सना के अनुसार, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है और उन्हें प्यार में धोखा मिलने का डर रहता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 21, 2026 3:50:16 PM IST

सना मकबूल का इंटरव्यू वायरल, रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा
सना मकबूल का इंटरव्यू वायरल, रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा


Sana Makbul Viral: बिग बॉस ओटीटी 3 की विजेता और टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री सना मकबूल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका कोई शो या प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू में दिया गया बेहद निजी बयान है, जिसने सोशल मीडिया पर तेज बहस छेड़ दी है. सना ने अपनी पर्सनल लाइफ, रिश्तों और प्यार को लेकर खुलकर बात की, जिसके बाद उनका बयान वायरल हो गया और फैंस से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

सना मकबूल फिर चर्चा में

टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विजेता सना मकबूल एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा ऐसा खुलासा किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

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“मैं वर्जिन हूं बेबी…” बयान से मची हलचल

इंटरव्यू के दौरान सना मकबूल ने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कहा, “मैं वर्जिन हूं बेबी… सच में!” यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग उनके इस खुलासे को लेकर चौंक गए और लगातार इस पर चर्चा होने लगी. 32 साल की सना मकबूल ने बताया कि वह अब तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी लाइफ में यह फैसला किसी दबाव या कारण से नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच और पसंद का हिस्सा है. सना ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने कभी किसी को किस तक नहीं किया है और वह हुकअप या फिजिकल रिलेशन से पूरी तरह दूर रही हैं. उनके अनुसार यह उनकी पर्सनल चॉइस है और वह इसे लेकर सहज हैं.

प्यार से डरने की वजह भी बताई

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सब उनके धर्म या परवरिश की वजह से है, तो सना ने साफ कहा कि ऐसा नहीं है. उन्होंने बताया कि उन्हें प्यार से डर लगता है क्योंकि लोगों के दिल तोड़ने का अनुभव उन्होंने देखा है. सना के अनुसार, एक बार दिल टूटने के बाद किसी पर भरोसा करना बेहद मुश्किल हो जाता है. सना ने अपने पुराने रिलेशनशिप का भी जिक्र किया, जिसमें उनकी सफलता के बाद उनके पार्टनर के व्यवहार में बदलाव आ गया था. इस अनुभव ने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और रिश्तों को लेकर उनका नजरिया बदल गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

सना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई है.कुछ यूजर्स इसे उनकी ईमानदारी और व्यक्तिगत आजादी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देख रहे हैं. इस मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा लगातार तेज होती जा रही है. इंटरव्यू के दौरान खुद सवाल पूछने वाले शख्स को भी सना का यह खुलासा सुनकर आश्चर्य हुआ. वहीं उनके फैंस भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि उन्होंने इतनी निजी बात इतने खुले अंदाज में शेयर की.

Tags: Bigg Boss OTT 3 Winner
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