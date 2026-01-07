राम गोपाल सीढ़ियों पर, सुभाष घई लॉन में सोते रहे…एआर रहमान का रात 3 बजे रिकॉर्डिंग सेशन का डरा देने वाला किस्सा

AR Rahman Late-Night Sessions: कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स, गीतकारों और सिंगर्स ने ए.आर. रहमान की देर रात गाने कंपोज़ करने और रिकॉर्ड करने की आदत के बारे में बात की है. गीतकार समीर अनजान ने हाल ही में रहमान के अजीब वर्किंग घंटों के बारे में बात की और ‘द लेजेंड ऑफ़ भगत सिंह’ की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई एक अजीब, डरावनी घटना शेयर की. समीर अनजान ने एआर रहमान के देर रात के रिकॉर्डिंग सेशन के बारे में बताया.

‘ए.आर. रहमान से बात करने घने जंगल में जाना पड़ा’

एक शो पर बातचीत में, समीर ने 2002 की फ़िल्म ‘द लेजेंड ऑफ़ भगत सिंह’ में रहमान के साथ काम करने का किस्सा सुनाया. उन्हें ऑस्कर विजेता म्यूज़िशियन से मिलने के लिए सुबह 3 बजे एक घने जंगल में जाना पड़ा. समीर के अनुसार, उन्हें शुरू में बताया गया था कि म्यूज़िक सिटिंग रात 11 बजे शुरू होगी, लेकिन इंतज़ार उससे कहीं ज़्यादा लंबा हो गया.

राम गोपाल सीढ़ियों पर सो गए, सुभाष घई लॉन में…

उन्होंने कहा, “जब हम उनके घर पहुँचे, तो हमने देखा कि राम गोपाल वर्मा सीढ़ियों पर सो गए थे, सुभाष घई लॉन में झूले पर बेहोश पड़े थे, आशा भोसले अंदर गा रही थीं, और उदित नारायण ऊपर बकवास कर रहे थे — लेकिन इन सबके बीच, रहमान कहीं नहीं दिख रहे थे.”

एआर रहमान के साथ डरावनी मुलाक़ात का किस्सा

समीर ने एआर रहमान के साथ एक डरावनी मुलाक़ात के बारे में बताया. रहमान अपने घर पर नहीं थे. इसके बजाय, उनके असिस्टेंट ने समीर, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को दूसरी जगह जाने के लिए कहा. उन्हें एक कार का पीछा करने के लिए कहा गया, जो आखिरकार एक हाईवे के किनारे रुक गई. वहाँ, उन्होंने एक आदमी को लालटेन पकड़े देखा, जिसने उन्हें अपने पीछे आने का निर्देश दिया, क्योंकि वे एक घने जंगल में जा रहे थे. “ऐसा लगा जैसे हम किसी हॉरर फ़िल्म के सेशन में जा रहे हों.

तब जा कर मिले एआर रहमान

वह आदमी लालटेन लेकर हमारे आगे चल रहा था, और हम कार में उसके पीछे चल रहे थे. यह एक घना जंगल था,” समीर ने याद किया. वे आखिरकार जंगल में छिपी एक दूरदराज की कुटिया में पहुँचे. वहाँ पहुँचने पर, रहमान अंदर बैठे मिले, हेडफ़ोन पहने हुए और अपने कीबोर्ड के सामने. उस रात उन्होंने जो धुनें सुनीं, वे ‘द लेजेंड ऑफ़ भगत सिंह’ के लिए थीं. इस फ़िल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे.

AR Rahman Net Worth: लंदन से लेकर अमेरिका तक रेहमान के आलिशान बंगले! ऐसे ही नहीं कहलाते ‘भारत के सबसे अमीर म्यूज़िशियन’