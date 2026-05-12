जब बियर पीकर समुंदर किनारे गाली देने लगे समीर अनजान, 3 लोगों को मिली सिर्फ 100 रुपये फीस, भड़के गीतकार

समीर अनजान ने अपने शानदार सिनेमाई करियर कई ऐसे गाने लिखे हैं, जो आज भी दर्शकों को दीवाना बना लेते हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम प्रसिद्ध गीतकारों में शुमार हैं. उन्होंने एक किस्सा साझा किया था, जिसमें एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सिर्फ 100 रुपये फीस के तौर पर मिले. यह देख वो आगबबूला हो गए और समुंदर किनारे जाकर अपनी भड़ास निकाली. ये किस्सा काफी दिलचस्प है.

क्या है वो किस्सा?

गीतकार समीर अंजान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पिंकू ग्राइप वाटर का पहला विज्ञापन लिखा था. इसके लिए उन्हें और जाने-माने संगीतकार आनंद-मिलिंद को पेमेंट मिलने वाली थी. रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद डायरेक्टर ने एक लिफाफा देते हुए कहा कि तीनों लोगों का पैसा उसमें रखा है. समीर अंजान को उम्मीद थी कि हर व्यक्ति के हिस्से में कम से कम 500 रुपये आएंगे. नहीं, तो कुल मिलाकर करीब 2200 रुपये तो तीनों को मिलेंगे ही. लेकिन जब उन्होंने बाहर जाकर लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ 100 रुपये निकले.

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गुस्से में आकर दी खूब गालियां

जब तीनों ने 100 रुपये देखा तो वह भड़क उठे. इसके बाद समीर और आनंद-मिलिंद ने बोला कि इस पैसे का कुछ बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए. गीतकार ने बताया कि उस जमाने में 11 रुपये की बियर मिलती थी. तो उन तीनों ने तीन बॉटल बियर खरीदी और कार्टर रोड के पास समंदर किनारे गए और बियर पी के खूब गाली गाली दिया उस डायरेक्टर को. उन लोगों ने कहा कि उसकी फिल्म ना चले आदि, क्योंकि इतना कम पैसा पाकर सब भड़के हुए थे.

समीर अनजान का करियर

भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय गीतकार समीर अपने चार दशक के करियर में इतने गाने लिख चुके हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. उन्होंने अपने करियर में 650 से अधिक फिल्मों के लिए 4,000 से ज्यादा गाने लिखे हैं.