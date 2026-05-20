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Salman Khan: आखिर क्यों आधी रात परेशान हुए सलमान खान! ये रही असली वजह; एक वायरल वीडियो से सब हुआ क्लियर

Salman Khan Viral Video: कल देर रात सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालकर फैंस को बेचैन कर दिया है. फैंस अब ये सोचने पर मजबूर हैं आखिर भाईजान को क्या हुआ है? ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सलमान खान ने आधी रात में ऐसी पोस्ट डाली हैं.

By: Heena Khan | Published: May 20, 2026 8:04:30 AM IST

Salman khan instagram post
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Salman Khan Viral Video: कल देर रात सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालकर फैंस को बेचैन कर दिया है. फैंस अब ये सोचने पर मजबूर हैं आखिर भाईजान को क्या हुआ है? ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सलमान खान ने आधी रात में ऐसी पोस्ट डाली हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर फोटोग्राफरों पर गुस्सा करते और उन्हें डांटते नज़र आ रहे हैं. यह घटना मंगलवार रात की है, जब कुछ फोटोग्राफर कथित तौर पर सलमान खान का पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुँच गए और जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तो बार-बार उन्हें आवाज़ें दे रहे थे.

वायरल वीडियो में गुस्से में थे सलमान 

वायरल क्लिप के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, फोटोग्राफरों ने सबसे पहले सलमान खान को तब देखा, जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी. बाद में वो उनका पीछा करते हुए हिंदुजा अस्पताल तक पहुँच गए और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, उनका ध्यान खींचने के लिए ‘भाई-भाई’ चिल्लाने लगे. ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे वीडियो में, सलमान साफ़ तौर पर परेशान दिख रहे हैं और फोटोग्राफरों से अस्पताल के पास शांत रहने के लिए कहते नज़र आ रहे हैं.

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इतना ही नहीं बल्कि एक्टर ने ये भी पूछा कि अगर उनके अपने परिवार का कोई सदस्य अस्पताल के अंदर भर्ती होता, तो वो कैसी प्रतिक्रिया देते. सलमान की इन बातों के बाद, फोटोग्राफरों को उनसे माफ़ी मांगते हुए सुना गया. यह क्लिप तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो गई, और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने किसी मेडिकल सुविधा के पास प्राइवेसी और शांति बनाए रखने की एक्टर की अपील का समर्थन किया.

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आने वाली फिल्मों में लगे सलमान 

काम की बात करें तो, सलमान खान इस समय ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ की तैयारी कर रहे हैं, जिसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में हैं और उम्मीद है कि यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और दृढ़ता जैसे विषयों पर आधारित होगी. इसके अलावा, एक्टर डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की अगली फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिसका अस्थायी नाम SVC63 है; इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा भी हैं. इस फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं.

Tags: bollywoodsalman khanSalman Khan news
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