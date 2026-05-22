ऐश्वर्या से बिछड़ने के बाद सलमान को रुलाता था ये गीत, हिमेश को फोन कर सुनते थे गाना, समीर ने किया था खुलासा

साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बहुचर्चित ब्रेकअप ने सुर्खियां बटोरीं. ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही सलमान ने सतीश कौशिक की फिल्म ‘तेरे नाम’ में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक दिल टूटे और जुनूनी आशिक का किरदार निभाया. जाने-माने गीतकार समीर अंजान के अनुसार, सलमान के दिल टूटने के दर्द ने उनके अभिनय को गहराई से प्रभावित किया और फिल्म जबरदस्त रही. इस फिल्म का एक गाना था, जिसे सुन सलमान बार-बार रो पड़ते थे, क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या राय की याद आ जाती थी.

समीर अनजान ने किया था खुलासा

शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में गीतकार समीर अंजान ने खुलासा किया था, ‘हमने तेरे नाम का टाइटल ट्रैक सलमान खान को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था. लेकिन ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद, यह गाना उनके लिए दिल टूटने का निजी गीत बन गया. उस गाने के दृश्यों की शूटिंग से पहले, सलमान हिमेश रेशमिया को फोन करते, उनसे गाना गाने को कहते और फिर फूट-फूटकर रोने लगते.’

सलमान खान बहुत दुखी थे

गीतकार ने आगे बताया, ‘सलमान बहुत दुखी थे. उनके घाव अभी भी ताज़ थे. हर बार सेट पर, शॉट देने से पहले, हिमेश गाना गाते थे और सलमान रोने लगते थे. वह चाहते थे कि यह गाना खासकर ‘क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती’ वाली पंक्ति ऐश्वर्या तक पहुंचे, ताकि वह उनका दर्द महसूस कर सकें.’ आपको बता दें कि यह गाना तेरे नाम फिल्म का टाइटल ट्रैक था.

सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी

सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के सेट पर प्यार हो गया था. उन्होंने तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया और 2002 में अलग हो गए. उनका ब्रेकअप काफी सार्वजनिक हुआ था और ऐश्वर्या राय ने कई इंटरव्यू में बताया है कि रिश्ते के दौरान उन्हें शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा था.

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