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‘मातृभूमि’ से ‘किक 2’ तक, सलमान की आने वाली 6 फिल्मों की लिस्ट, नयनतारा से लेकर तृषा कृष्णन तक संग दिखेंगे भाईजान

Salman Khan Upcoming Movies: सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज फिलहाल तय नहीं हो पाई है, लेकिन अभिनेता के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं. इनमें नयनतारा के साथ 'एसवीसी63', सुपरहिट फिल्म का सीक्वल 'किक 2', यशराज स्पाई यूनिवर्स की 'टाइगर वर्सेस पठान' और करण जौहर की 'द बुल' शामिल हैं. अलग-अलग जॉनर की इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 11, 2026 12:24:51 PM IST

सलमान खान की 6 अपकमिंग फिल्में मचाएंगी तहलका
सलमान खान की 6 अपकमिंग फिल्में मचाएंगी तहलका


Salman Khan Upcoming Movies: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस हमेशा बेसब्री से करते हैं. अभिनेता आखिरी बार फिल्म ‘सिकंदर’ में नजर आए थे, जिसने साल 2025 में पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होकर खूब चर्चा बटोरी थी. इसके बाद सलमान की अगली फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं, लेकिन इसकी रिलीज डेट बार-बार टलने के कारण फैंस का इंतजार लंबा होता जा रहा है. हालांकि सलमान खान के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक्शन, देशभक्ति, स्पाई यूनिवर्स और मास एंटरटेनमेंट फिल्मों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा.

‘मातृभूमि’ की रिलीज का इंतजार अभी जारी

सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मातृभूमि’ काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है. पहले इस फिल्म का नाम ‘द बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था, लेकिन बाद में विवाद और विरोध के चलते इसका नाम बदलकर ‘मातृभूमि’ कर दिया गया. फिल्म की कहानी कथित तौर पर साल 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित बताई जा रही है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर अब तक कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है. समय-समय पर इसकी रिलीज की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन हर बार फिल्म की रिलीज आगे बढ़ा दी गई. इसके बावजूद सलमान खान सोशल मीडिया के जरिए फिल्म से जुड़े अपडेट, गाने और सेट की तस्वीरें साझा करते रहते हैं.

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नयनतारा के साथ पैन इंडिया फिल्म ‘एसवीसी63’

सलमान खान और साउथ सुपरस्टार नयनतारा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है. दोनों कलाकारों की नई फिल्म फिलहाल ‘एसवीसी63’ नाम से बनाई जा रही है. इस फिल्म का मुहूर्त इसी साल अप्रैल में हुआ था, जिसकी झलक सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी. मुहूर्त समारोह में नयनतारा भी शामिल हुई थीं. फिल्म का निर्देशन वामशी कर रहे हैं, जबकि इसके निर्माता दिल राजू हैं. इसे पैन इंडिया स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसे एक बड़े मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की योजना है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

‘किक 2’ के जरिए लौट सकता है डेविल का जादू

सलमान खान की सुपरहिट फिल्म ‘किक’ आज भी उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. ऐसे में फैंस लंबे समय से इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. ‘किक 2’ को लेकर आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2024 में की गई थी. इसके बाद फिल्म के लेखक रजत अरोड़ा ने भी पुष्टि की थी कि स्क्रिप्ट पर लगातार काम चल रहा है. हालांकि फिल्म की शूटिंग और रिलीज को लेकर अभी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान जल्द ही अपने लोकप्रिय किरदार ‘डेविल’ के रूप में वापसी कर सकते हैं.

‘टाइगर वर्सेस पठान’ में होगा दो सुपरस्टार्स का आमना-सामना

यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा और चर्चित प्रोजेक्ट ‘टाइगर वर्सेस पठान’ माना जा रहा है. इस फिल्म में सलमान खान अपने मशहूर ‘टाइगर’ अवतार में दिखाई देंगे, जबकि शाहरुख खान ‘पठान’ के रूप में नजर आएंगे. दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक लंबे समय से उत्साहित हैं. फिल्म को स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर बताया जा रहा है. हालांकि इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह प्रोजेक्ट बॉलीवुड के सबसे बड़े सिनेमाई मुकाबलों में से एक माना जा रहा है.

‘द बुल’ को लेकर भी बनी हुई है चर्चा

सलमान खान की चर्चित फिल्मों में ‘द बुल’ का नाम भी शामिल है. इस फिल्म में उनके साथ पैन इंडिया अभिनेत्री तृषा कृष्णन नजर आ सकती हैं. फिल्म में सलमान खान कथित तौर पर ब्रिगेडियर फारुख बुलसारा का किरदार निभाते दिखाई देंगे. इस प्रोजेक्ट को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का मुहूर्त दिसंबर 2023 में हो चुका था, लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव और शूटिंग शेड्यूल की दिक्कतों के कारण फिल्म पर काम आगे नहीं बढ़ पाया. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है.

सलमान खान के पास है अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का खजाना

दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान की आने वाली फिल्मों में हर तरह का कंटेंट शामिल है. ‘मातृभूमि’ जैसी देशभक्ति से प्रेरित कहानी हो, ‘एसवीसी63’ जैसी पैन इंडिया एंटरटेनर फिल्म, ‘किक 2’ जैसा एक्शन सीक्वल, ‘टाइगर वर्सेस पठान’ जैसा स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर या फिर ‘द बुल’ जैसा सैन्य पृष्ठभूमि वाला प्रोजेक्ट-हर फिल्म अलग दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है. इसी वजह से आने वाले वर्षों में सलमान खान बॉलीवुड के सबसे व्यस्त सितारों में से एक बने रह सकते हैं.

Tags: salman khan upcoming movies
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