तेरे नाम-देवदास री-रिलीज, एक बार फिर ‘राधे भैया’ और ‘देव बाबू’ करेंगे इमोशनल अत्याचार; सिनेमा हॉल जाने के लिए हो जाएं तैयार

Bollywood Movies: बॉलीवुड के दो सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) एक बार फिर बडे पर्दे पर तहलका मचाने जा रहे हैं. दोनों खान ने बॉलीवुड की ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने बॉक्स पर राज करने के साथ-साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया है. दोनों ने अपने करियर में ऐसी फिल्में दी, जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं. दोनों सुपरस्टार की ऐसी ही दो फिल्में फरवरी में री-रिलीज होने जा रही हैं. सलमान खान की ‘तेरे नाम’ (Tere Naam) और शाहरुख खान की ‘देवदास’ (Devdas) को बड़े पर्दे पर दोबारा रिलीज करने का फैसला किया गया है.

सलमान खान का जबरदस्त किरदार

बॉलीवुड फिल्म ‘तेरे नाम’ साल 2003 में रिलीज की गई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन सतीश कौशिक ने किया था. इस फिल्म में सलमान खान ने राधे का किरदार निभाया था. सलमान खान के साथ भूमिका चावला लीड रोल में नजर आई थीं. 27 फरवरी को यह फिल्म पीवीआर-आईनॉक्स में फिर से रिलीज होने जा रही है. एक बार फिर से राधे भैया का दर्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है.

किस दिन रिलीज होगी ‘देवदास’?

फिल्म‘देवदास’ का डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने किया था. यह फिल्म साल 2002 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान ने देव और ऐश्वर्या राय ने पारो का किरदार अदा किया था. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने भी कमाल का किरदार निभाया था. फिल्म में देव का दर्द देख दर्शक भी इमोशनल हो गए थे. फिल्म को रिलीज हुए 24 साल हो चुके हैं. लेकिन यह फिल्म अभी भी दर्शकों पर अपना जादू बिखेर देती है. यह फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है.

ये फिल्म भी होगी री-रिलीज