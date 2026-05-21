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Salman khan का Aura! पैपराजी ही नहीं अच्छे-अच्छे खाते हैं भाईजान से खौफ; 90s की ये वीडियो देख हो जाएगा यकीन

Salman khan Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान खान की कुछ पोस्ट तेजी से वायरल हो रही हैं. इन पोस्ट ने पैपराजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. वहीं यहां साफ दिखता है कि सलमान खान का Aura अब तक कायम है.

By: Heena Khan | Published: May 21, 2026 8:38:19 AM IST

salman khan police station viral video
salman khan police station viral video


Salman khan Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान खान की कुछ पोस्ट तेजी से वायरल हो रही हैं. इन पोस्ट ने पैपराजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. वहीं यहां साफ दिखता है कि सलमान खान का Aura अब तक कायम है. अगर आपको याद न हो तो आज हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको सलमान खान का Aura याद दिला देगी. बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी ठहराया था. इस मामले में, सलमान को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी. जहाँ एक तरफ सलमान के फैंस इस खबर से निराश थे तो, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सलमान खान से जुड़े जोक्स भी वायरल होने लगे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान पर सितंबर 1998 में जोधपुर के पास बंदूक से एक काले हिरण को गोली मारकर मारने का आरोप लगा था. 

सलमान का वायरल वीडियो 

वहीं बस उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है, जिसमे भाईजान का Aura साफ नजर आ रहा है. इस वीडियो में आप सलमान खान को किसी भी आम नागरिक की तरह एक पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देख सकते हैं. सलमान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया था, और वीडियो में आप उन्हें दो सरकारी अधिकारियों के सामने बैठे हुए देख सकते हैं. सलमान खान जो आमतौर पर लग्ज़री गाड़ियों में सफर करते हैं उनको आम कर्मचारियों के बीच एक साधारण कुर्सी पर बैठे देखकर, यह बात याद आती है कि कानून सभी के लिए बराबर है और सभी को समान न्याय देता है.

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हाल की घटना 

कुछ दिन से लगातार सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना फैंस के लिए काफी चिंताजनक बन गया था. लेकिन एक ही दिन में सुपरस्टार सलमान खान ने समझा दिया कि आखिर माजरा था क्या? पैपराजी की हरकत से सलमान खान इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने आधी रात में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली जिसके बाद हर कोई हैरान था. वहीं अब सलमान खान को हाल ही में पैपराज़ी से माफ़ी स्वीकार करते हुए देखा गया. यह घटना तब हुई जब अस्पताल जाते समय पैपराज़ी ने कथित तौर पर उनकी निजता का उल्लंघन किया था, जिस पर सलमान ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी. बता दें कि ये घटना बुधवार को मुंबई में ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में हुई, जहाँ फ़ोटोग्राफ़रों ने एक दिन पहले किए गए अपने बर्ताव के लिए अभिनेता से माफ़ी माँगी. जैसे ही सलमान इवेंट में पहुँचे, उन्हें पैपराज़ी ने घेर लिया; वो उनसे मिलने की कोशिश करते हुए बार-बार “सॉरी” कह रहे थे. 

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Tags: bollywoodsalman khanviral video
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