Explainer: सलमान से लेकर अक्षय कुमार तक…किसने प्रोड्यूसर के तौर पर मारी बाजी? यहां देखें- इन 5 महान एक्टरों का पूरा लेखा-जोखा

Shah Rukh Khan Production House: बॉलीवुड में एक एक्टर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने वाले सलमान खान, आमिर खान, शाहरूख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन का प्रोड्यूसर के तौर पर स्ट्राइक रेट कैसा रहा. आइए पूरा लेखा जोखा देखते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 4, 2026 10:42:10 PM IST

Salman Khan Production House: आज बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट हो गया है. जहां आज-आज बड़े-बड़े स्टार एकटिंग के साथ-साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते है. इस लिस्ट में सलमान खान, शाहरूख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन में नाम आता है. ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि इन सितारों ने किन-किन फिल्मों को प्रोड्यूस किया और उन फिल्मों से कितनी कमाई की. कौन सी फिल्में हिट हुईं और कौन सी फिल्में फ्लॉप हुईं. आज पूरे विस्तार से इनका लेखा जोखा करेंगे.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment)

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शाहरूख खान की प्रोडक्शन हाउस है. जिनकी स्थापना साल 2002 में हुई थी. इस प्रोडक्शन हाउस के तहत 10 फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है. शाहरुख खान की फिल्मों का रेवेन्यू स्केल बहुत बड़ा रहा है, भले ही सक्सेस रेट 50 प्रतिशत हो. सिर्फ़ एक फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर लॉटरी साबित हुई. ज़ीरो जैसी हाई-बजट रिस्क वाली फिल्में दिखाती हैं कि उनका प्रोडक्शन हाउस सिर्फ़ अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करने को तैयार है.

दिलवाले

बजट: ₹165 करोड़

कमाई: ₹376.85 करोड़- हिट

डियर ज़िंदगी

बजट: ₹30 करोड़

कमाई: ₹135.47 करोड़- हिट

रईस

बजट: ₹87 करोड़

कमाई: ₹281.44- हिट

जब हैरी मेट सेजल

बजट: ₹119 करोड़

कमाई: ₹153.43- एवरेज

इत्तेफाक

बजट- 30 करोड़

कमाई: 56.26- एवरेज

ज़ीरो

बजट: ₹200 करोड़

कमाई: ₹186 करोड़- एवरेज

बदला

बजट: ₹20 करोड़

कमाई: ₹138.49- हिट

कामयाब

बजट: ₹7 करोड़

कमाई: ₹50 लाख- फ्लॉप

जवान

बजट: ₹300 करोड़

कमाई: 1148.32 करोड़- हिट

डंकी

बजट- 120 करोड़

कमाई: 470.6 करोड़- हिट

कुल रेवेन्यू: ₹3000 करोड़

सफलता दर: 50 प्रतिशत

SK फिल्म्स (SK Films)

हमारी लिस्ट में दूसरा नाम सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस SK फिल्म्स का है. जिनको साल 2014 में स्थापित किया गया है. इस प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत 12 फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है. सलमान खान का सक्सेस रेट सबसे कम 16.67% है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनकी एवरेज कमाई वाली फिल्में भी (रेस 3, दबंग 3) कई दूसरे स्टार्स की हिट फिल्मों से ज़्यादा कमाती हैं. उनका ब्रांड बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर निर्भर करता है.

बजरंगी भाईजान

बजट: ₹90 करोड़

कमाई: ₹918.18- हिट

हीरो

बजट- ₹36 करोड़

कमाई: ₹34.82-एवरेज

ट्यूबलाइट

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹211.14-एवरेज

रेस 3

बजट- ₹185 करोड़

कमाई: ₹294.98 करोड़-एवरेज

लवयात्री

बजट: ₹32 करोड़

कमाई: ₹18.14 करोड़-फ्लॉप

नोटबुक

बजट: ₹19 करोड़

कमाई: ₹3.72-फ्लॉप

भारत

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹325.58-हिट

दबंग 3

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹218-एवरेज

राधे

बजट: ₹90 करोड़

कमाई: ₹18.33 (कोविड लॉकडाउन के बीच सिर्फ़ विदेशों में थिएट्रिकल रिलीज़)

अंतिम

बजट: ₹48 करोड़

कमाई: ₹59.11 एवरेज

किसी का भाई किसी की जान

बजट: ₹125 करोड़

कमाई: ₹182.44 एवरेज

सिकंदर

बजट: ₹200 करोड़

कमाई: ₹176.18 एवरेज

कुल रेवेन्यू: ₹2460 करोड़

सफलता दर: 16.67 प्रतिशत

आमिर खान प्रोडक्शंस (Aamir Khan Productions)

हमारी लिस्ट में तीसरा नाम आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस का है. जिनकी स्थापना साल 1999 में की गई थी. जिसके अंतर्गत 5 फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है. आमिर खान की सफलता दर 80% के साथ सबसे ज़्यादा है. उनकी “कम ही ज़्यादा है” की रणनीति यहां उनके पक्ष में काम करती है. उनकी छोटी फ़िल्में जैसे सीक्रेट सुपरस्टार और लापता लेडीज़ भी ज़बरदस्त ROI (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) विनर बनीं. खास बात यह है कि दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार दोनों चीन में रिलीज़ हुईं और इसने उन्हें नंबर एक की पोज़िशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया.

दंगल

बजट: ₹70 करोड़

कमाई: ₹2023.81-हिट

सीक्रेट सुपरस्टार

बजट: ₹15 करोड़

कमाई: ₹858.43- हिट

लाल सिंह चड्ढा

बजट: ₹180 करोड़

कमाई: ₹129.64- फ्लॉप

लापता लेडीज़

बजट: ₹5 करोड़

कमाई: ₹25.26 हिट

सितारे ज़मीन पर

बजट: ₹122 करोड़

कमाई: ₹266.49 हिट

कुल राजस्व: ₹3303 करोड़

सफलता दर: 80 प्रतिशत

देवगन फिल्म्स (Devgan Film)

हमारी लिस्ट में चौथा नाम अजय देवगन की प्रोडक्शन हाउस देवगन फिल्म्स का है. जिसकी स्थापना साल 2000 में की गई थी. जिसके अंतर्गत 11 फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है. 45.45% सक्सेस रेट के साथ अजय देवगन बीच में हैं. उनकी ताकत “इवेंट” फिल्मों में है. जबकि उनके एक्सपेरिमेंटल या डायरेक्शनल प्रोजेक्ट्स (रनवे 34, भोला) ऊपर-नीचे होते रहते हैं, उनकी मास-एक्शन एंटरटेनर फिल्में जैसे तान्हाजी और शैतान ने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया.

शिवाय

बजट: ₹125 करोड़

कमाई: ₹148.91 हिट

अप्ला मानुष

बजट: ₹5 करोड़

कमाई: ₹25 करोड़ हिट

हेलीकॉप्टर ईला

बजट: ₹15 करोड़

कमाई: ₹8.24 हिट

टोटल धमाल

बजट: ₹90 करोड़

कमाई: ₹228.27 हिट

तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर

बजट: ₹172 करोड़

कमाई: ₹367.65 हिट

रनवे 34

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹53.77 फ्लॉप

भोला

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹111.64 एवरेज

शैतान

बजट: ₹60 करोड़

कमाई: ₹211 करोड़ हिट

सिंघम अगेन

बजट: ₹340 करोड़

कमाई: ₹389.64 एवरेज

मां

बजट: ₹65 करोड़

कमाई: ₹51.64 एवरेज

सन ऑफ सरदार 2

बजट: ₹130 करोड़

कमाई: ₹60.90 फ्लॉप

कुल राजस्व: ₹1656 करोड़

सफलता दर: 45.45 प्रतिशत

केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स (Cape of Good Films)

हमारी लिस्ट में पांचवां नाम अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स का नाम आता है. जिसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी. इस प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत 16 फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया है. एक निर्माता के तौर पर अक्षय कुमार की समझदारी सिर्फ़ आंकड़ों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है.16 में से 12 सफल फिल्में देना कंसिस्टेंसी दिखाता है. इस लिस्ट में उनके पास सबसे ज़्यादा हिट फिल्में हैं.

बेबी

बजट: ₹25 करोड़

कमाई: ₹143 करोड़ हिट

एयरलिफ्ट

बजट: ₹30 करोड़

कमाई: ₹221.67 हिट

रुस्तम

बजट: ₹50 करोड़

कमाई: ₹218.12 हिट

नाम शबाना

बजट: ₹25 करोड़

कमाई: ₹60 हिट

टॉयलेट एक प्रेम कथा

बजट: ₹24 करोड़

कमाई: ₹311.5 हिट

पैडमैन

बजट: ₹76 करोड़

कमाई: ₹207.73 हिट

मिशन मंगल

बजट: ₹32 करोड़

कमाई: ₹290.59 हिट

केसरी

बजट: ₹80 करोड़

कमाई: ₹207.09 हिट

गुड न्यूज़

बजट: ₹70 करोड़

कमाई: ₹318.57 हिट

सूर्यवंशी

बजट: ₹160 करोड़

कमाई: ₹294.91 हिट

रक्षा बंधन

बजट: ₹70 करोड़

कमाई: ₹61.61 एवरेज

राम सेतु

बजट: ₹150 करोड़

कमाई: ₹92.94 एवरेज

सेल्फ़ी

बजट: ₹100 करोड़

कमाई: ₹23.63 फ्लॉप

OMG 2

बजट: ₹50 करोड़

कमाई: ₹221.08 हिट

सरफिरा

बजट: ₹80 करोड़

कमाई: ₹30.02 फ्लॉप

केसरी चैप्टर 2

बजट: ₹150 करोड़

कमाई: ₹144 करोड़ एवरेज

कुल राजस्व: 2846 करोड़

सफलता दर: 75 प्रतिशत

