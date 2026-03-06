Salman Khan: भाईजान का Aura! सेट पर 10 घंटे लेट पहुंचे थे सलमान, इंतजार करते-करते भड़क उठी ये को-स्टार

Salman Khan: सलमान खान सिर्फ़ अपने ऑन-स्क्रीन ऑरा और मैजिक के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि एक्टर को उनके फैंस उनके स्वैग और एटीट्यूड के लिए भी पसंद करते हैं! इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा समय बिताने वाले एक्टर कई यादगार फ़िल्मों का हिस्सा रहे हैं. उनके कई को-स्टार्स के पास एक्टर के बारे में बताने के लिए दिलचस्प किस्से हैं. जैसे, ‘जानम समझा करो’ में सलमान की को-स्टार, ग्रुशा कपूर ने सेट पर हुई एक घटना शेयर की.

ग्रुशा ने बताया सलमान के साथ काम का एक्सपीरियंस

ग्रुशा ने फ़िल्म के एक दिन को याद किया जब सलमान शूट के लिए 10 घंटे लेट थे. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 9 बजे की शिफ़्ट के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए वो सुबह 8:30 बजे लोकेशन पर पहुंची. उर्मिला मांतोंडकर सहित दूसरे कास्ट मेंबर्स भी वहां थे लेकिन सलमान लेट थे. उन्होंने कहा, “अब सारे एंगल हो चुके थे, सलमान के बिना हम जो कुछ भी कर सकते थे, वो कर लिया. सलमान अभी भी वहाँ नहीं थे. शाम को, लगभग 7 या 8 बजे, सलमान आए.” बाद में, सलमान डायरेक्टर के साथ सोफे पर बैठे थे और वो थोड़ी देर बातें कर रहे थे. तभी ग्रुशा का सब्र जवाब दे गया. “वो गंजी और जींस में सोफे पर बैठे थे और डायरेक्टर से बात कर रहे थे. अचानक मुझे एहसास हुआ कि वे इस सीन पर बहुत देर से बात कर रहे हैं.”

ग्रुशा सलमान पर हुईं गुस्सा

इसके आगे उन्होंने कहा कि मैंने सोचा, ‘यह कौन सा बढ़िया सीन होने वाला है’? मैं तो मैं ही थी, मुझे कोई डर नहीं था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था. मैं बस मुड़ी और डायरेक्टर पर चिल्लाई, ‘हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? रात के लगभग 9 बज रहे हैं’.” एक्ट्रेस ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि सलमान को बताए कि शॉट इतने घंटों से तैयार है. जब ग्रुशा थोड़ी नाराज़ हुईं तो सलमान ने ऐसे रिएक्ट किया. “सलमान वहीं बैठे थे और उन्होंने बस मुझे देखा और (दूसरी तरफ़ देखा) और कहा ‘हाँ, मेरी कॉस्ट्यूम ले आओ. चलिए मैडम सीन करते हैं’. मैं उठी और मैंने सीन किया. मुझे लगा कि मैंने डायरेक्टर के लिए इसे आसान कर दिया है.

‘जानम समझा करो’ के सेट पर हुआ बवाल

इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी सलमान को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका कि शॉट पाँच घंटे से तैयार है. मुझे नहीं लगता कि यह सलमान की गलती थी. मुझे लगता है कि जब डायरेक्टर एक्टर से ज़्यादा काबिल होता है, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं.” ‘जानम समझा करो’ 1999 में रिलीज़ हुई थी और यह एक लव स्टोरी थी जिसमें खूबसूरत गाने थे जो सालों तक याद किए जाते हैं.

