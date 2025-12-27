Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!

क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!

सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर 'बैटल ऑफ गलवान' का धांसू टीज़र हुआ रिलीज़. आर्मी अवतार में भाईजान का पावरफुल लुक। रोंगटे खड़े कर देने वाली देशभक्ति की कहानी, यहां देखें.

By: Shivani Singh | Published: December 27, 2025 3:52:54 PM IST

क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!


You Might Be Interested In

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया है, जिससे सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीज़र आज उनके जन्मदिन पर रिलीज़ किया गया. टीज़र ने फैंस के बीच ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है, और फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम सुनते ही उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. हर साल, वह अपने जन्मदिन पर अपने फैंस को सरप्राइज देते हैं. यह जन्मदिन भी उनके फैंस के लिए बहुत खास साबित हुआ है. 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है.

You Might Be Interested In

सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल 

टीज़र में, सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल और सीरियस लग रहा है. आर्मी यूनिफॉर्म में उनका अंदाज़ साफ करता है कि यह फिल्म देशभक्ति, जुनून और बलिदान की कहानी बताएगी. टीज़र की शुरुआत दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक और दिल को छू लेने वाले पावरफुल डायलॉग्स से होती है. इस छोटे से टीज़र ने फिल्म के लिए उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं.

देशभक्त के तौर पर दिल जीतना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बैटल ऑफ गलवान’ गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए ऐतिहासिक टकराव पर आधारित है. इस घटना को भारतीय सेना की हिम्मत और बहादुरी की मिसाल माना जाता है. सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने देश के लिए हर चुनौती का सामना करता है. फिल्म में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का ज़बरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

बर्थडे पर हुआ टीज़र रिलीज

यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीज़र रिलीज़ हुआ, #BattleOfGalwan और #SalmanKhanBirthday सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. फैंस सलमान खान को उनके खास दिन पर बधाई दे रहे हैं और फिल्म के लिए उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि यह सलमान खान के करियर की सबसे अनोखी और सीरियस फिल्मों में से एक हो सकती है. यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसमें असली लोकेशन, हाई-लेवल एक्शन सीक्वेंस और पावरफुल VFX का इस्तेमाल किया गया है. मेकर्स का दावा है कि ‘बैटल ऑफ गलवान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सेना को एक श्रद्धांजलि है.

You Might Be Interested In
Tags: Battle of Galwan movieBattle of Galwan teaserhome-hero-pos-2salman khanSalman Khan 60th birthday
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!
क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!
क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!
क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!