क्या सलमान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? टीज़र में दिखा भाईजान का अब तक का सबसे ‘खतरनाक’ लुक!

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया है, जिससे सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीज़र आज उनके जन्मदिन पर रिलीज़ किया गया. टीज़र ने फैंस के बीच ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है, और फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम सुनते ही उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. हर साल, वह अपने जन्मदिन पर अपने फैंस को सरप्राइज देते हैं. यह जन्मदिन भी उनके फैंस के लिए बहुत खास साबित हुआ है. 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है.

सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल

टीज़र में, सलमान खान का लुक पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल और सीरियस लग रहा है. आर्मी यूनिफॉर्म में उनका अंदाज़ साफ करता है कि यह फिल्म देशभक्ति, जुनून और बलिदान की कहानी बताएगी. टीज़र की शुरुआत दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक और दिल को छू लेने वाले पावरफुल डायलॉग्स से होती है. इस छोटे से टीज़र ने फिल्म के लिए उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं.

देशभक्त के तौर पर दिल जीतना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बैटल ऑफ गलवान’ गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए ऐतिहासिक टकराव पर आधारित है. इस घटना को भारतीय सेना की हिम्मत और बहादुरी की मिसाल माना जाता है. सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने देश के लिए हर चुनौती का सामना करता है. फिल्म में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का ज़बरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

बर्थडे पर हुआ टीज़र रिलीज

यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीज़र रिलीज़ हुआ, #BattleOfGalwan और #SalmanKhanBirthday सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. फैंस सलमान खान को उनके खास दिन पर बधाई दे रहे हैं और फिल्म के लिए उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि यह सलमान खान के करियर की सबसे अनोखी और सीरियस फिल्मों में से एक हो सकती है. यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसमें असली लोकेशन, हाई-लेवल एक्शन सीक्वेंस और पावरफुल VFX का इस्तेमाल किया गया है. मेकर्स का दावा है कि ‘बैटल ऑफ गलवान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सेना को एक श्रद्धांजलि है.