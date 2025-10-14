Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब एक्ट्रेस को बिन बताए किस करने का हुआ ‘षड्यंत्र’, जानिए Salman Khan ने क्या किया?

फोटोग्राफर ने सलमान खान से कहा था भाग्यश्री को बिना बताए किस करो, लेकिन सलमान के जवाब ने सबका दिल जीत लिया.

By: Kavita Rajput | Published: October 14, 2025 2:25:05 PM IST

Salman Khan Bhagyashree Kiss: साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी. फिल्म में भाग्यश्री (Bhagyashree) और सलमान खान (Salman Khan) लीड रोल्स में थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन ने बनी ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. फिल्म की एक्ट्रेस भाग्यश्री ने इसकी मेकिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था और बताया था कि कैसे एक फैसले के चलते उनकी नजरों में सलमान खान की इज्जत कई गुना बढ़ गई थी. क्या था पूरा मामला आइये जानते हैं. 

फोटोग्राफर ने कहा भाग्यश्री को किस करो सलमान 

भाग्यश्री ने साल 2015 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बात फिल्म की पब्लिसिटी शूट के दौरान की है. तब एक जाने माने फोटोग्राफर हुआ करते थे, एक्ट्रेस ने उनका नाम नहीं लिया लेकिन इस फोटोशूट से जुड़ा किस्सा जरूर साझा किया. भाग्यश्री कहती हैं, ‘मैं उस फोटोग्राफर का नाम नहीं लूंगी, मुझे याद है वो पब्लिसिटी शूट के लिए आये थे और हमारी कुछ हॉट और सिजलिंग फोटोज लेना चाहते थे. ये शूट एक होटल में हो रहा था, शायद वो हॉलिडे इन या सन एंड सैंड होटल था’. एक्ट्रेस बताती हैं कि, ‘फोटोग्राफर ने सलमान से कहा कि उसे (भाग्यश्री को) बिना बताए किस करो, वो ये भी बता रहा था कि इस दौरान मुझे कैसे पकड़ना है’. भाग्यश्री ने कहा कि सलमान और उस फोटोग्राफर को नहीं पता था कि मैं उनकी बातें सुन रही हूं. 

सलमान ने जो कहा उससे उनकी इज्जत और बढ़ गई 

भाग्यश्री ने इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान ने उस फोटोग्राफर को मुंह पर मना कर दिया. सलमान ने उससे कहा, क्या तुमने उससे इस बारे में पूछा ? फोटोग्राफर बोला नहीं, उससे पूछने की क्या जरूरत तुम किस करो आखिकार ये सिर्फ एक ही किस की तो बात है. इसपर सलमान ने दो टूक कहा, ‘नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम पहले भाग्यश्री से परमीशन लो यदि वो इसके लिए राजी होती है तभी मैं ऐसा करूंगा’. एक्ट्रेस बताती हैं कि सलमान की ये बात सुनकर उनके लिए मेरे दिल में इज्जत कई गुना बढ़ गई थी.

