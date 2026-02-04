‘बड़े साहब’ निकले सलमान खान! ‘धुरंधर 2’ में हुई भाईजान की एंट्री; लीक तस्वीर ने खोल दी सारी पोल

Salman Khan In Dhurandhar 2 : बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस कमाल की कमाई की थी. इस फिल्म की शानदार पदर्शन के बाद अब धूरंधर 2 की एंट्री बड़े पर्दे पर होने वाली है. पार्ट 2 और भी ज्यादा सरप्राइज के साथ आने वाली है. ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar: The Revenge) का टीजर और पोस्टर रिलीज हो चुका है. जिससे फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं और अब बस 19 मार्च का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. जिसमें सलमान खान (Salman Khan) धुरंधर की स्टार कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो सामने आने के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं, कि भाईजान घुरंघर 2 में नजर आ सकते हैं.

धुरंधर में नजर आएंगे सलमान खान

धुरंधर 2 के टीजर और पोस्टर सामने आने के बाद एक तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद फिल्म के बारे में एक बार फिर से चर्चा शुरु हो गई है. धुरंधर 2 में सलमान खान की एंट्री हो सकती है, लोगों ने यह कयास भी लगाने शुरु कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म में भाईजान का अहम किरदार हो सकता है और फिलहाल वह फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं.

कैमियो या कुछ और

वायरल तस्वीर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यूजर्स का कहना है कि यह तस्वीर AI से बनाई गई हो सकती है. वहीं कई लोग दावा कर रहे हैं कि सलमान खान फिल्म में कैमियो किरदार में नजर आ सकते हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान बड़े साहब के किरदार में नजर आ सकते हैं. हालांकि इन तमाम दावों की बीच सलमान खान और मेकर्स की तरफ से किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

खतरनाक अंदाज में नजर आएगी धुरंधर 2

बता दें कि धुरंधर 2 पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है. फिल्म धुरंधर की कमाई के बाद मेकर्स को पार्ट 2 से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं. सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को पहले से भी ज्यादा भव्य और दमदार होने वाली है. ऐसे में किसी बड़े स्टार की एंट्री फिल्म के स्केल और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सकती है. मेकर्स इस बार दर्शकों को बड़ा सरप्राइज देने के बारे में भी विचार कर रहे हैं.

किस दिन रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’?

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2, 19 मार्च, 2026 को थिएटर में आएगी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यश की मोस्ट-अवेटेड मूवी, टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स से क्लैश करेगी. अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर की डकैत भी उसी दिन रिलीज़ होगी.

