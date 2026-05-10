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Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया के इश्क में डूबेंगे Salman Khan के जीजा! रागिनी MMS 3 में निभाएंगे अहम किरदार

Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया की आने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फ़िल्म 'रागिनी MMS 3' की कास्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. जानकारी के मुताबिक, प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फ़िल्म में एक अहम रोल के लिए आयुष शर्मा को साइन किया है.

By: Heena Khan | Published: May 10, 2026 12:50:06 PM IST

ragini mms 3 aayush and tamannah
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Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया की आने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फ़िल्म ‘रागिनी MMS 3’ की कास्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. जानकारी के मुताबिक, प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फ़िल्म में एक अहम रोल के लिए आयुष शर्मा को साइन किया है. खबरों के मुताबिक, आयुष इस प्रोजेक्ट में तमन्ना के साथ नज़र आएंगे. इस फ़िल्म को शशांक घोष डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें ‘खूबसूरत’ और ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फ़िल्मों के लिए जाना जाता है. आयुष के कास्ट होने के साथ ही, फ़िल्म की लीड कास्ट अब फ़ाइनल मानी जा रही है. इस प्रोजेक्ट में जुनैद खान और नरगिस फाखरी भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना का किरदार आयुष और जुनैद, दोनों के साथ रोमांटिक एंगल शेयर करेगा, जबकि नरगिस एक पुलिस ऑफ़िसर का किरदार निभाती नज़र आएंगी.

‘डेट नाइट हॉरर’ होगी फिल्म 

इस फ़िल्म को एक ‘हाई-कॉन्सेप्ट सुपरनैचुरल थ्रिलर’ के तौर पर पेश किया जा रहा है. इसे एक ‘डेट नाइट हॉरर’ एंटरटेनर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सस्पेंस, ह्यूमर और डरावने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का ज़बरदस्त मेल देखने को मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि ‘रागिनी 3’ के साथ ‘रागिनी MMS’ फ़्रैंचाइज़ी का एक बड़ा मेकओवर होने जा रहा है. इससे पहले यह फ़्रैंचाइज़ी हॉरर और इरोटिक थीम्स के मेल के लिए जानी जाती थी. उम्मीद है कि यह नई किस्त फ़्रैंचाइज़ी की पुरानी ‘हॉरर-इरोटिक’ पहचान से हटकर, सुपरनैचुरल डरावने पलों और माहौल बनाने वाली कहानी पर ज़्यादा फोकस करेगी.

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कब शुरू होगी मीटिंग 

‘रागिनी MMS’ फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त की शूटिंग असल में जनवरी में शुरू होने वाली थी. लेकिन, फ़िल्ममेकर साहिर रज़ा के प्रोजेक्ट छोड़ने की वजह से प्रोडक्शन में देरी हो गई. साहिर ने नेटफ़्लिक्स की एक सीरीज़ में अपनी कमिटमेंट्स की वजह से डेट्स की दिक्कत के चलते यह फ़ैसला लिया था. बाद में, जब शशांक घोष ने डायरेक्टर के तौर पर कमान संभाली, तो फ़िल्म को नई रफ़्तार मिली. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर से पटरी पर लाते हुए इसे दोबारा शुरू किया. अब यह सुपरनैचुरल थ्रिलर फ़िल्म का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस साल के आखिर में इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की तैयारी है.

Tags: ayush sharmabollywoodRagini MMS 3salman khantamannah bhatia
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