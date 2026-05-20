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Salman Khan: सलमान खान की इन 4 पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी! आखिर क्या है माजरा; क्यों परेशान हैं भाईजान?

Salman Khan Viral Post: मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर फोटोग्राफरों पर गुस्सा होने और उन्हें डांटने के बाद, सुपरस्टार सलमान खान ने अब सोशल मीडिया पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने अस्पतालों के बाहर पैपाराज़ी के बर्ताव पर सवाल उठाया है.

By: Heena Khan | Published: May 20, 2026 6:52:00 AM IST

Salman khan instagram post
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Salman Khan Instagram Post: मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर फोटोग्राफरों पर गुस्सा होने और उन्हें डांटने के बाद, सुपरस्टार सलमान खान ने अब सोशल मीडिया पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने अस्पतालों के बाहर पैपाराज़ी के बर्ताव पर सवाल उठाया है. सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फ़ी पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने उन फोटोग्राफरों के लिए भावुक और गुस्से भरे संदेश भी लिखे, जो अस्पताल तक उनका पीछा करते हुए आए थे और जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तब उनका ध्यान खींचने के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे. सलमान खान ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके ‘अकेला और तन्हा’ होने वाली पोस्ट के वायरल होने के बाद उनकी माँ, सलमा खान, चिंतित हो गईं; जिसके बाद उन्होंने यह साफ किया कि वो संदेश उनकी अपनी मन की स्थिति के बारे में नहीं था. खान ने कहा, ‘मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था.’

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क्या जिंदगी से तंग आ गए सलमान खान 

यह टिप्पणी तब आई जब वो  पोस्ट ऑनलाइन तेज़ी से फैली और उसमें लिखे शब्दों ‘अकेला और तन्हा’ alone and lonely ने सबका ध्यान खींचा, जिससे घर पर और प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा हो गई. खान की सफाई ही यहाँ मुख्य बात है! वो अपनी पोस्ट पर आई प्रतिक्रिया का जवाब दे रहे थे, न कि खुद का वर्णन कर रहे थे. अभी केवल एक एंटरटेनमेंट डेस्क पेज की हेडलाइन ही उपलब्ध है, लेकिन वो हेडलाइन पूरी घटनाक्रम को साफ कर देती है. सबसे पहले पोस्ट आई, फिर वो वायरल हुई, उसके बाद सलमा खान की चिंता सामने आई, और अंत में खान ने यह सफाई दी कि वो संदेश निजी नहीं था.

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फैंस में बेचैनी 

अब जो बात मायने रखती है, वो यह है कि उस वायरल पोस्ट से उठे सवाल का जवाब मिल गया है. खान ने साफ-साफ कहा कि वो पोस्ट उनके बारे में नहीं थी, जिससे उस संदेश को लेकर चल रही अटकलों की तत्काल लहर पर विराम लग जाना चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान की इस पोस्ट के बाद फैंस में अलग ही बेचैनी थी. सब ही इस बात को सोच रहे थे कि आखिर ‘भाईजान’ को अचानक हुआ क्या? 

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Tags: bollywoodsalman khanSalman Khan news
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