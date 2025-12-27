Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ₹100 करोड़ लेने वाले सलमान ने आखिर क्यों ली सिर्फ ₹1 फीस? पूरी इंडस्ट्री ने जिस रोल को ठुकराया, भाईजान ने उसे क्यों निभाया?

₹100 करोड़ लेने वाले सलमान ने आखिर क्यों ली सिर्फ ₹1 फीस? पूरी इंडस्ट्री ने जिस रोल को ठुकराया, भाईजान ने उसे क्यों निभाया?

सलमान खान ने आखिर क्यों सिर्फ ₹1 में की थी फिल्म? 60वें जन्मदिन पर जानिए भाईजान के करियर का वो सबसे बड़ा सच, जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री दंग रह गई थी. यहाँ पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: December 27, 2025 5:37:47 PM IST

₹100 करोड़ लेने वाले सलमान ने आखिर क्यों ली सिर्फ ₹1 फीस? पूरी इंडस्ट्री ने जिस रोल को ठुकराया, भाईजान ने उसे क्यों निभाया?


बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज सबसे ज़्यादा फी लेने वाले भारतीय एक्टर्स में शामिल हैं, सलमान हर फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करते हैं. लेकिन 2000 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक बनने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था उन्होंने सिर्फ़ 1 में एक फिल्म की थी और वह भी तब, जब उस रोल को बॉलीवुड में लगभग सभी ने रिजेक्ट कर दिया था. उनके 60वें जन्मदिन (27 दिसंबर) पर आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जब सलमान ने चुपचाप एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी उनके करियर के सबसे निस्वार्थ फैसलों में से एक माना जाता है.

सलमान खान ने ‘फिर मिलेंगे’ में अपने रोल के लिए सिर्फ़ 1 चार्ज किया था

साल 2024 में ‘फिर मिलेंगे’ के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सलमान के बारे में अनकही कहानी बताई थी. उन्होंने बताया कि सलमान ने 2004 की फिल्म में अपने रोल के लिए सिर्फ़ 1 चार्ज किया था. ऐसे समय में जब लीड एक्टर्स संवेदनशील विषयों पर काम करने से हिचकिचाते थे. ‘फिर मिलेंगे’ एक ऐसे किरदार के इर्द-गिर्द घूमती थी जो HIV/AIDS पॉजिटिव था. एक ऐसा रोल जिसमें कोई हीरो वाला आर्क नहीं था. इसमें कोई कमर्शियल फायदा नहीं था और जिसका अंत दुखद था. सलमान ने इस फिल्म में रोहित का किरदार निभाया जो HIV के साथ जी रहा था और फिल्म के आखिर में उसकी मौत हो जाती है.

एक वीडियो में बात करते हुए फिल्ममेकर ने कहा, “सलमान खान ने मेरी एक फिल्म के लिए 1 चार्ज किया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में उनकी मौत हो जाती है. पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए खासकर युवाओं के लिए AIDS के टॉपिक पर जागरूकता फैलाना था. मुझे आखिर में एहसास हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और भारत और हर भारतीय की धड़कन भी है. उस समय और आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूथ आइकन सलमान खान ही हैं.”

फिर मिलेंगे के बारे में उन्होंने आगे कहा, “लेकिन सोचिए सलमान खान को AIDS पर बनी फिल्म करने के लिए मनाना जब वह भारत के रैंबो टर्मिनेटर और सुपरमैन हैं. लीड एक्टर को HIV हो जाता है और फिर क्लाइमेक्स में उसकी मौत हो जाती है यह थी कहानी जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मना कर दिया और तभी मैंने सलमान खान को फोन किया. इतनी इंटेंस फिल्म होने के बावजूद, ‘फिर मिलेंगे’ न सिर्फ़ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, बल्कि सैटेलाइट, टेलीविज़न, केबल, हर जगह दर्शकों तक पहुँची.” 

यह फिल्म कमर्शियल रूप से फ्लॉप रही

रेवती द्वारा निर्देशित और मुकेश उदेशी और शैलेंद्र सिंह द्वारा निर्मित, फिर मिलेंगे में शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं. इस फिल्म में भारत में HIV/AIDS से जुड़े सामाजिक कलंक को दिखाया गया था, जिससे यह इस विषय पर बनी शुरुआती मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, यह फिल्म कमर्शियल रूप से फ्लॉप रही, जिसने 5.50 करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ 5.43 करोड़ कमाए, लेकिन फिल्म ने एक गहरा असर छोड़ा, और सलमान का फैसला इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी, सबसे बड़े सितारे सबसे शांत लेकिन सबसे सार्थक फैसले लेते हैं.

सलमान खान की आने वाली फिल्म

सलमान खान अगली बार बैटल ऑफ गलवान में नज़र आएंगे. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं और इसके 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है. फिल्म का टीज़र आउट हो गया है. इसे आप सलमान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं.

₹100 करोड़ लेने वाले सलमान ने आखिर क्यों ली सिर्फ ₹1 फीस? पूरी इंडस्ट्री ने जिस रोल को ठुकराया, भाईजान ने उसे क्यों निभाया?

