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भाईजान की प्राइवेसी में सेंध? डिनर टेबल से लीक हुआ सलमान खान का प्राइवेट वीडियो, फैंस का फूटा गुस्सा

Salman Khan Dinner Private Video: सोमवार को एक्टर सलमान का एक प्राइवेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं. यह वीडियो देख फैंस काफी गुस्से में है और एक्टर की प्राइवेसी पर सवाल उठा बोल रहे है कि आखिर ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 10:19:33 PM IST

डिनर टेबल से लीक हुआ सलमान खान का प्राइवेट वीडियो
डिनर टेबल से लीक हुआ सलमान खान का प्राइवेट वीडियो


Salman Khan Private Video: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं. सोमवार यानी 25 मई को, फैंस उस समय हैरान रह गए जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बार-बार एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता रहा.

इसी बीच, एक्टर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसने यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है. सलमान का एक प्राइवेट डिनर करते हुए वीडियो लीक हो गया है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हुआ और इस पर यूजर्स ने क्या कहा.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में, भाईजान सलमान खान को कुछ करीबी दोस्तों के साथ डिनर करते देखा जा सकता है. वह डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और डिनर के दौरान अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं. सलमान के घर के अंदर का इतना प्राइवेट वीडियो देखकर उनके फैंस सदमे में हैं. यूजर्स अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह वीडियो शायद उनके घरेलू स्टाफ के किसी सदस्य ने लीक किया है. सेलेब्रिटीज़ की प्राइवेसी को लेकर फैंस के बीच एक बहस छिड़ गई है. लोग मांग कर रहे हैं कि वीडियो लीक करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

वीडियो देख क्या है यूजर्स का रिएक्शन?

हालांकि, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो हाल का है या पुराना. इस फुटेज को देखने के बाद, भाईजान के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. सभी यूजर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं: उनके घर के अंदर का इतना प्राइवेट वीडियो आखिर कैसे लीक हो सकता है? कुछ यूज़र्स का मानना ​​है कि वीडियो में सलमान नशे में लग रहे हैं, जबकि कई अन्य लोगों का कहना है कि एक्टर भावुक दिख रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि सलमान खान तनाव में लग रहे हैं. 

सलमान या उनकी टीम के किसी भी सदस्य ने अब तक इस वीडियो के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो, एक्टर की आने वाली फिल्म मातृभूमि है. इसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है. वह डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके के साथ भी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं. इस मास-एक्शन एंटरटेनर ने फैंस के बीच पहले ही काफी चर्चा और उत्साह पैदा कर दिया है.

Tags: home-hero-pos-1salman khanviral video
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