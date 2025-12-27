Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 1.4 करोड़ की रेंज रोवर से लेकर सिक्योरिटी एजेंसी तक, ऐसे बदला भाईजान ने शेरा का मुकद्दर, यहां जानें नेटवर्थ

Shera Networth: सलमान खान देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनका औरा बेजोड़ है, लेकिन उनके आस-पास के लोग भी समय के साथ काफी पॉपुलर हो गए हैं. उदाहरण के लिए, उनके बॉडीगार्ड शेरा खुद किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं.

By: Heena Khan | Published: December 27, 2025 11:29:55 AM IST

Salman Khan Bodygaurd Networth: सलमान खान देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनका औरा बेजोड़ है, लेकिन उनके आस-पास के लोग भी समय के साथ काफी पॉपुलर हो गए हैं. उदाहरण के लिए, उनके बॉडीगार्ड शेरा खुद किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 100 करोड़ रुपये है और उनके पास 1.4 करोड़ रुपये की रेंज रोवर भी है. लेकिन खान ने अपने आस-पास के लोगों की वफादारी हासिल कर ली है. शेरा ने अपनी आखिरी सांस तक किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करने का वादा किया है. उन्होंने अक्सर स्टार के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट शेयर की है और उनके बीच की बॉन्डिंग साफ दिखती है.

यहां से बदला शेरा का मुकद्दर

उनका असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है. सलमान के साथ उनका रिश्ता 1997 में शुरू हुआ, जब सोहेल खान ने उन्हें इंदौर में सलमान की सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए हायर किया. इससे पहले, वे तब मिले थे जब शेरा भारत दौरे के दौरान हॉलीवुड एक्टर कीनू रीव्स की गार्डिंग कर रहे थे. स्क्रीन के मुताबिक, शेरा ने याद करते हुए बताया, “मैंने अभी-अभी अपनी कंपनी टाइगर सिक्योरिटी शुरू की थी और उस साल (1995) सोहेल भाई (खान के भाई) ने मुझे बुलाया क्योंकि उन्हें सलमान के साथ शो वगैरह के लिए किसी की ज़रूरत थी. सोहेल भाई मेरे बात करने के तरीके से इम्प्रेस हुए. उन्होंने मुझसे पूछा: ‘अरे यार, भाई के साथ तू रहेगा क्या? रहेगा ना?’.”

सलमान खान से कितनी वफादारी

वही वो पल था जब डील पक्की हुई. “उस समय मैं पगड़ी पहनता था. मैं एक सिख हूँ. अपनी नौकरी की वजह से मुझे पगड़ी छोड़नी पड़ी. भीड़ की वजह से इसे रखना मुमकिन नहीं था. इसलिए मुझे अपने बाल कटवाने पड़े. मैंने टोपी पहनना शुरू कर दिया. हम एक शो के लिए गए और हमारी अच्छी जम गई.

बॉडीगार्ड के ट्रेलर लॉन्च पर शेरा ने सलमान को किसी भी कीमत पर बचाने की अपनी तैयारी ज़ाहिर करते हुए कहा, “मैं उनके लिए गोली खाने को तैयार हूँ. लेकिन भाई असल ज़िंदगी के बॉडीगार्ड हैं; अगर ज़रूरत पड़ी, तो वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए 10 गोलियाँ खा सकते हैं.” सलमान ने भी शेरा पर अपने गहरे भरोसे के बारे में बताया: “मैं उस पर हर चीज़ के लिए भरोसा कर सकता हूँ. मैं उस पर पैसे के लिए भरोसा कर सकता हूँ, मैं उस पर औरतों के लिए भरोसा कर सकता हूँ, मैं उस पर अपने परिवार के लिए भरोसा कर सकता हूँ, मैं उस पर अपनी ज़िंदगी के लिए भरोसा कर सकता हूँ. मैं उस पर शराब पीने से पहले और शराब पीने के बाद भी भरोसा कर सकता हूँ.”

