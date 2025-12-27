एक्टिंग में ब्रेक मिलने से पहले सलमान खान ने क्या-क्या किया था? जन्मदिन पर जानें- उनसे जुड़ी अनकही बातें

Salman Khan Birthday: आज बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का जन्मदिन है. ऐसे में आज हम उनके फिल्मी करियर के बारे में ऐसे अनसुने किस्से के बारे में बताएंगे. जिसके बारे में आपको आजतक नहीं पता चला होगा. क्या आपको पता है कि सलमान खान एक्टर के अलावा स्किर्प्ट राइटर भी हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने किन-किन फिल्मों के लिए राइटिंग की है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी है.

दबंग एक्टर बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग और यहां तक ​​कि डायरेक्शन जैसी कई चीज़ों में हाथ आजमाया है. यहां कुछ फिल्में हैं जिनमें सलमान खान को राइटर के तौर पर क्रेडिट दिया गया है.

सलमान ने किन फिल्मों में की है स्क्रिप्टिंग? (Which films has Salman scripted?)

सलमान खान पहली फिल्म से ही दबंग फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. वह फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट की प्रोडक्शन टीम का भी हिस्सा रहे हैं और दबंग 3 के लिए सलमान खान राइटर भी बन गए थे. उन्होंने तीनों फिल्मों में चुलबुल पांडे का किरदार निभाया था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म वीर में भी राइटिंग की है. फिल्म वीर 2010 में रिलीज हुई थी और इसे अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में सलमान खान, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और सोहेल खान लीड रोल में थे. फिल्म की स्क्रीनप्ले और डायलॉग का क्रेडिट शैलेश वर्मा और शक्तिमान तलवार को दिया गया था, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसे वीर का राइटर होने का क्रेडिट मिला था, वो सलमान खान थे.

इन फिल्मों की कहानी के आइडिया का क्रेडिट सलमान को मिला था (Salman received the credit for the story ideas of these films)

चंद्रमुखी एक हिंदी फिल्म थी जिसमें सलमान खान और श्रीदेवी लीड रोल में थे. चंद्रमुखी एक राजकुमारी की कहानी थी जो एक खोए हुए पत्ते की तलाश में प्यार में पड़ जाती है. चंद्रमुखी की कहानी मूल रूप से अनवर खान ने लिखी थी और एक्टर सलमान खान को कहानी के आइडिया के लिए क्रेडिट दिया गया था. इसके अलावा, अगर बात करें तो ओरिजिनल बागी: ए रिबेल फॉर लव 1990 की कहानी के आइडिया को लेकर सलमान खान को क्रेडिट दिया गया था. इस फिल्म में सलमान खान, नगमा और शक्ति कपूर लीड रोल में थे.

बागी: ए रिबेल फॉर लव प्यार की एक गाथा थी. जिसमें एक आदमी अपने प्यार की रक्षा के लिए अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर बागी बन जाता है. फिल्म की कहानी जावेद सिद्दीकी ने लिखी थी जबकि आइडिया का क्रेडिट सलमान खान को दिया गया था.

सलमान ने स्विमिंग में भारत का किया था प्रतिनिधित्व (Salman had represented India in swimming)

ऑनलाइन सामने आ रही कई रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान अपने स्कूल के दिनों में एक टैलेंटेड तैराक थे और उन्हें इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था. वह अपनी जवानी में एक होनहार स्विमिंग चैंपियन थे, हालांकि उन्होंने आखिर में खेल के बजाय एक्टिंग में करियर बनाया.

सलमान ने जैज में ली थी ट्रेनिंग (Salman had received training in jazz)

सलमान खान के बारे में चौंकाने वाली बात बताए तो उन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग शुरू करने से ठीक पहले जैज की ट्रेनिंग ली थी. इसके अलावा जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने 1991 की फ़िल्म लव और कई दूसरी फ़िल्मों के गानों में भी अपने स्किल्स दिखाए. सलमान खान अपने डेब्यू के समय उन कुछ एक्टर्स में से थे, जिन्होंने किसी डांस फॉर्म में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी.

सलमान खान ने अक्सर बताया है कि उन्हें रिलैक्स करने के लिए गिटार बजाना पसंद है और यह उनके कई शौक में से एक है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने रेस 3 के सेल्फिश के अनप्लग्ड वर्जन में भी यह इंस्ट्रूमेंट बजाया था.

सलमान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी करियर की शुरुआत (Salman started his career as an assistant director)

सलमान खान के सुपरस्टार बनने और उनके लाखों फैन बनने से पहले वह सिर्फ एक जवान आदमी थे जो एक ऐसी इंडस्ट्री में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे जो शायद ही किसी का इंतज़ार करती है. यह मानना ​​कि उनके मशहूर लेखक पिता की वजह से उनका करियर आसानी से शुरू हुआ, यह बात शक और खामोशी के लंबे दौर को नज़रअंदाज़ करती है. लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी. सलमान के शुरुआती दिन अनिश्चितता और संघर्ष से भरे थे.

उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की, कैमरे के पीछे से इंडस्ट्री को देखा और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुद आगे बढ़कर इसका सामना करना होगा.

सलमान ने इंडस्ट्री में काम पाने के लिए की मॉडलिंग और एक्टिंग की ली ट्रेनिंग (Salman did modeling and took acting training to get work in the industry)

इंडस्ट्री में टिके रहने और पहचान बनाने के लिए उन्होंने मॉडलिंग की और विज्ञापनों में काम किया, जिसमें एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक का कैंपेन भी शामिल था. फिर भी वह सैकड़ों लोगों में से एक आम एक्टर ही थे, जो अपना पोर्टफोलियो एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास ले जाते थे, ऑडिशन देते थे और चंकी पांडे और साजिद खान जैसे दोस्तों के साथ एक्टिंग क्लास में एडमिशन लेते थे. इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था.

सलमान खान ने खुद के दम पर बनाई पहचान (Salman Khan has created his own identity through his own efforts)

सलमान खुद के दम पर सफल होने के लिए पक्के इरादे वाले थे. उन्होंने अपने परिवार के नाम पर निर्भर रहने से मना कर दिया. वह चाहते थे कि उन्हें उनकी पहचान के लिए चुना जाए, न कि उनके खानदान के लिए. रिजेक्शन और अनिश्चितता के उन सालों ने उनके अंदर सहनशक्ति और महत्वाकांक्षा पैदा की, जिससे एक ऐसा पक्का इरादा बना जिसने उनके शुरुआती करियर को परिभाषित किया.