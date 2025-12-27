Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > किंग खान ही नहीं सलमान खान का बर्थडे भी रहा Special, फैंस के लिए जान छिड़कने को तैयार फैंस- Viral Video

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज 27 दिसंबर, 2025 को 60 साल के हो गए हैं. बीती रात भाईजान की बर्थडे पार्टी में परिवार सहित कई बॉलीवुड सितीरे पहुंचे.

By: Preeti Rajput | Published: December 27, 2025 8:31:57 AM IST

Salman Khan birthday special: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर यानी आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. भाईजान के नाम से मशहूर सलमान को उनके फैंस और पूरी मुंबई शहर बहुत प्यार करती है. भाईजान जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे नजर आए. इस खास मौके पर मुंबई ने एक अनोखा तोहफा दिया है

बांद्रा-वर्ली सी लिंक को सजाया गया

शहर के प्रसिद्ध बांद्रा-वर्ली सी लिंक को सलमान खान के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सजाया गया है. रात के समय यह पुल रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा, जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में सलमान को बर्थडे विशेस लिखी गईं. यह नजारा देखकर हर कोई हैरान और खुश हो रहा है.बांद्रा-वर्ली सी लिंक मुंबई का एक महत्वपूर्ण और सुंदर पुल है. यह बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है और समुद्र के ऊपर बना हुआ है.

आमतौर पर यह पुल त्योहारों या खास मौकों पर ही रोशनी से सजाया जाता है. लेकिन सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर इसे उनके सम्मान में रोशन किया गया. खबरों के अनुसार, यह ट्रिब्यूट सलमान की चैरिटी संस्था ‘बीइंग ह्यूमन‘ की तरफ से दिया गया है. पुल पर लाइटों से ‘हैप्पी बर्थडे सलमान’ या इससे जुड़े मैसेज चमक रहे हैं. यह मुंबई का सबसे बड़ा बर्थडे बिलबोर्ड जैसा बन गया है. लोग कार से गुजरते समय फोटो और वीडियो ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं.

60 साल के हुए भाईजान

भाईजान 60 साल के हो चुके हैं. सलमान ने बेहद सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया. लेकिन सलमान खान ने अपने फैंस को इस मौके पर कई खास गिफ्ट दिए. दरअसल, द बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स 27 दिसंबर को फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुत्रों के मुताबिक, सलमान खान अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म गलवान से जुड़ी जानकारी फैंस को देने वाले हैं. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की है. 

