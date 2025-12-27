Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘आप सलामत रहें, मालिक’, भाईजान के बर्थडे पर भावुक हुए बॉडीगार्ड शेरा; खास अंदाज में किया विश!

Salman Khan Birthday Wish From Shera: सलमान खान की एक्टिंग और स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी है. सलमान खान आज 60 साल के हो चुके हैं. भाईजान और शेरा का रिश्ता काफी पुराना है. शेरा ने भाईजान को खास अंदाज में जन्मदिन की बंधाई दी.

By: Preeti Rajput | Published: December 27, 2025 1:56:38 PM IST

Salman Khan Birthday Wish From Shera: बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान अपनी दरियादिली और खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले भाईजान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर बॉडीगार्ड शेरा ने भाईजान को भावुक अंदाज में बर्थडे विश किया. 

बॉडीगार्ड शेरा ने किया बर्थडे विश 

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर कर जन्मदिन की बधाई दी. शेरा ने पोस्ट कर लिथा जन्मदिन मुबारक हो 60वें, मेरे मालिक. मैं अनगिनत उतार-चढ़ावों में आपके साथ चला हूं, और एक चीज़ जो कभी नहीं बदली, वह है हर चुनौती का स्टाइल, ताकत और शांति से सामना करने का आपका रवैया. इसीलिए आप सिर्फ़ एक स्टार नहीं हैं… आप सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. आपकी वजह से मुझे इतना प्यार और इज़्जत मिली है और एक ऐसी पहचान मिली है जिस पर मुझे सच में गर्व है. भगवान आपको हमेशा सारी खुशियां, सफलता और अच्छी सेहत दे. आप सलामत रहें, मालिक…

सलमान खान का 60वां बर्थडे

सुपरस्टार ने पनवेल स्थित अपने फार्महाउस में अपनी जन्मदिन की पार्टी होस्ट की थी. सलमान खान के जन्मदिन की पार्टी में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने शिरकत की थी. इस खास मौके पर सलमान खान का परिवार, एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, एम एस धोनी अपने पत्नी के साथ पहुंचे. इस पार्टी में सबने मिलकर सलमान खान के 60 वें जन्मदिन की बधाई मनाई.

 

