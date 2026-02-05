Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salman Aishwarya: अचानक सेट पर पहुंचे सलमान और ऐश्वर्या की कर दी बेइज्जती, अभिषेक बच्चन भी थे मौजूद; खुद हिमानी शिवपुरी ने सुनाया किस्सा

Salman Aishwarya: अचानक सेट पर पहुंचे सलमान और ऐश्वर्या की कर दी बेइज्जती, अभिषेक बच्चन भी थे मौजूद; खुद हिमानी शिवपुरी ने सुनाया किस्सा

Salman Aishwarya Love Story: बॉलीवुड में कई हाई-प्रोफाइल रोमांस देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे रहे हैं जिनका असर लंबे समय तक रहा. ऐसा ही एक कपल ऐश्वर्या राय और सलमान खान का माना जाता है,  2000 के दशक की शुरुआत में उनका प्यार परवान चढ़ा.

By: Heena Khan | Published: February 5, 2026 12:39:10 PM IST

Salman Aishwarya Love Story: बॉलीवुड में कई हाई-प्रोफाइल रोमांस देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे रहे हैं जिनका असर लंबे समय तक रहा. ऐसा ही एक कपल ऐश्वर्या राय और सलमान खान का माना जाता है,  2000 के दशक की शुरुआत में उनका प्यार परवान चढ़ा. उनकी लव स्टोरी ‘हम दिल दे चुके सनम’ (1999) के सेट पर शुरू हुई थी. हालांकि कई साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उनके रिश्ते को फैंस और मीडिया दोनों ने करीब से फॉलो किया था. अब, सालों बाद, वेटरन एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने उनके रिश्ते के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर की हैं.

अक्सर सेट पर आते थे सलमान 

एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए, शिवपुरी ने ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की, जो ‘आ अब लौट चलें’ के सेट पर शुरू हुआ था. उस समय, ऐश्वर्या ने अभी-अभी अपना करियर शुरू किया था, और साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. उनकी दोस्ती कई फिल्मों में जारी रही, जिनमें ‘हमारा दिल आपके पास है’ और ‘उमराव जान’ शामिल हैं. जब शिवपुरी ऐश्वर्या के साथ काम कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि सलमान अक्सर सेट पर आते थे. उन्होंने बताया, “यह वह समय था जब ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए सलमान हर रात आते थे और सुबह चले जाते थे.” वो समय था जब सलमान और ऐश्वर्या एक-दूसरे के साथ बहुत गहरे रिश्ते में थे.

सलमान-ऐश्वर्या के रिश्ते का बुरा दौर 

हालांकि, शिवपुरी ने उनके रिश्ते का बुरा दौर भी देखा. उन्होंने ऐश्वर्या के लिए सलमान के पजेसिवनेस के बारे में बात की, और एक ऐसी घटना का ज़िक्र किया जो तब हुई जब ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ रोहन सिप्पी के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने याद किया कि सलमान अचानक सेट पर आए और ऐश्वर्या के रवैये पर गुस्सा ज़ाहिर किया. उन्होंने तो ऐश्वर्या की तुलना वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान से भी की और कहा, “क्या है? इसको समझाओ. वहीदा रहमान को देखो. अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है.” मैं उनसे शांत रहने और चुप रहने के लिए कहती थी.”2002 में, सलमान और ऐश्वर्या ऑफिशियली अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया. बाद में 2007 में, ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली. 2011 में, इस कपल के घर बेटी आराध्या का जन्म हुआ.

Tags: aishwarya abhishekAishwarya Railove affairsalman aishwaryasalman khan
