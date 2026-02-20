Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कैसी है सलीम खान की तबीयत? सलमान खान की एक्ट्रेस ने दिया जवाब; बोलीं ‘उनकी सेहत बहुत’

कैसी है सलीम खान की तबीयत? सलमान खान की एक्ट्रेस ने दिया जवाब; बोलीं ‘उनकी सेहत बहुत’

Battle Of Galwan Actress Chitrangada Singh: सलमान खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद उनकी medical procedure शुरु हो गई है. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की को-एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 20, 2026 9:23:20 AM IST

सलमान खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सलमान खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.


Battle Of Galwan Actress Chitrangada Singh: सलमान खान के पिता और जाने-माने राइटर सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिससे फैंस और साथ काम करने वालों में चिंता फैल गई. उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर के बाद जावेद अख्तर, संगीता बिजलानी, संजय दत्त, रितेश देशमुख और राहुल रॉय समेत कई जानी-मानी हस्तियां उनसे मिलने गईं.

चित्रांगदा सिंह ने हेल्थ अपडेट शेयर किया

चित्रांगदा सिंह, जो अभी सलमान खान के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ में काम कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में शहर में एक इवेंट में शामिल होने के दौरान सलीम खान की हालत के बारे में फैंस को भरोसा दिलाया. IANS से ​​बात करते हुए उन्होंने कहा, “वह बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करती हूं.”

डॉक्टरों ने सलीम खान की मेडिकल जानकारी दी

18 फरवरी को, डॉ. जलील पारकर ने हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बात की और हालात के बारे में बताया. उन्होंने कन्फर्म किया कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था, लेकिन इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ. “थोड़ा सा ब्रेन हैमरेज हुआ था. आज सुबह DSA नाम का एक प्रोसीजर किया गया. किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी. वह अभी भी वेंटिलेटर पर हैं. उम्मीद है, कल तक वह वेंटिलेटर से हट जाएंगे. उम्र को देखते हुए, ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा. वह ठीक हैं, उनकी हालत स्टेबल है. कुल मिलाकर, वह काफी अच्छा कर रहे हैं,” डॉक्टर ने कहा.

सलीम खान को क्या हुआ?

सलमान खान के पिता, सलीम खान को 17 फरवरी को हॉस्पिटल ले जाया गया था. 90 साल के मशहूर स्क्रीनराइटर तब से मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल के ICU में हैं.  पूरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनसे मिलने आ रहा है. 18 फरवरी को लीलावती हॉस्पिटल के डॉ. जलील पारकर ने बाहर खड़ी मीडिया से बात की और कहा कि मशहूर राइटर ‘ठीक’ हैं. उन्होंने उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की वजह भी बताई. 

