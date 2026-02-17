Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salim Khan News: तबीयत बिगड़ने के चलते सलीम खान अस्पताल में भर्ती; परिवार से लेकर स्क्रीनराइटर के फेमस डायलॉग तक; यहां जानें

Salim Khan Health Update News: सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं. वो 90 साल के हैं और उन्हें उम्र से जुड़ी बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 17, 2026 5:03:50 PM IST

दिग्गज लेखक और निर्माता सलीम खान
दिग्गज लेखक और निर्माता सलीम खान


Salim Khan Biography: बॉलीवुड के जाने-माने स्क्रीनराइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं. वे 90 साल के हैं और उन्हें उम्र से जुड़ी बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया है. उनका परिवार उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहा है.

सलीम खान के जीवन पर एक नजर

सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को हुआ. सलीम खान भारतीय सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व अभिनेता हैं, जिनकी उम्र फरवरी 2026 में 90 वर्ष है. 1970 के दशक में उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर मशहूर जोड़ी ‘सलीम-जावेद’ बनाई, जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी. इस जोड़ी ने एंग्री यंग मैन की छवि को लोकप्रिय बनाया और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली कहानियों को मुख्यधारा में स्थापित किया.

सलीम खान के फेमस डायलॉग 

सलीम-जावेद ने कई शानदार फिल्मों की पटकथाएं लिखीं, जिनमें शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, यादों की बारात और मजबूर शामिल हैं. इन फिल्मों के दमदार संवाद आज भी लोकप्रिय हैं. “डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है” (डॉन), “कितने आदमी थे?” (शोले) और “जा जा के पहले उस आदमी का साइन लेके आ…” (दीवार) जैसे संवाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुके हैं.

हालांकि “रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं…”  डायलॉग फिल्म शहंशाह से जुड़ा है, जिसे सलीम-जावेद ने नहीं लिखा था.

सलीम खान का परिवार

व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान (शुशीला चरक) हैं, जिनसे उनकी शादी 1964 में हुई. बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेलेन से 1981 में विवाह किया. उनके तीन बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान और दो बेटियां अलवीरा खान व गोद ली हुई अर्पिता खान हैं.

अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में करने वाले सलीम खान बाद में पटकथा लेखन में अमर हो गए. वे अपनी सादगी, अनुशासन और पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते हैं, और भारतीय फिल्म इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.

