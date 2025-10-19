Tere Naam 2: सलमान की आइकॉनिक पिक्चर और नडीयाडवाला का मास्टर प्लान! क्या पर्दे पर फिर लौटेगी क्लासिक कल्ट?

Salman Khan Tere Naam 2: 2003 की रोमांटिक हिट तेरे नाम (Tere Naam) को आज भी याद किया जाता है. 2020 में फिल्ममेकर सतीश कौशिक (Satish kaushik) ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने का आइडिया सुझाया था. अब ट्रेड सर्कल्स में खबर है कि प्रोड्यूसर साजिद नडीयाडवाला (Sajid Nadiadwala) इस फ्रेंचाइज़ी के राइट्स सनिल मंचंडा और मुकेश तालरेजा से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

सबकी निगाहें सलमान खान (Salman Khan) पर हैं, जो पहली फिल्म में लीड थे. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक ऑफर नहीं गया है. सूत्रों के मुताबिक, “सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, लेकिन वे किसी चीज को बिना स्पष्ट स्क्रिप्ट, बजट और राइट्स के हां नहीं कहते. वे तभी कमिट करेंगे जब सब कुछ क्लियर होगा.”

नडीयाडवाला चाहते हैं कि वे इस IP के मालिक रहें ताकि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम मिले. सीक्वल को लीगेसी रिवाइवल की तरह पेश करने की योजना है. यानी पुरानी यादों की मिठास और नए जमाने की ताजगी का सही मेल. जिसे दर्शक शायद अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे.

नए अवतार में दिखेंगे सितारे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए किरदारों की लीड जोड़ी इस पर निर्भर करेगी कि सलमान अपने पुराने किरदार में लौटते हैं या किसी नए अवतार में दिखेंगे. “कानूनी और वित्तीय पैकेजिंग पूरी होने के बाद सलमान को लॉक किया जाएगा और उसके बाद निर्देशक की घोषणा होगी. फिलहाल टेंटेटिव स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है.”

तेरे नाम का वर्ल्डवाइड बजट

मूल फिल्म तेरे नाम ने 2003 में लगभग 24.54 करोड़ का वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. आज भी यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है. फैंस और ट्रेड सर्कल्स अब इंतजार में हैं, क्या यह सीक्वल पुरानी यादों की जादू और नई स्टाइल को जोड़ पाएगा? और क्या सलमान की वापसी इसे और भी स्पेशल बना देगी?