Sharmila Tagore: बचपन से ही खुराफाती हैं Saif Ali Khan, मां-बाप को जोड़ने पड़ गए थे हाथ!

Sharmila Tagore: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने अपने नवाब बेटे सैफ अली खान को लेकर एक खास बात बताई है. शर्मिला टैगोर ने बताया कि जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, तब उन्होंने एक्टर के तौर पर वह काफी एक्टिव तौर पर काम कर रही थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्हें याद किया कि वह सैफ अली खान के स्कूल में जाती रहती थीं. क्योंकि, वह मुसीबत में पड़ जाता था. उन्होंने बताया कि सिर्फ वहीं नहीं नुस्ली वाडिया और मौरीन वाडिया के बेटे नेस भी मूसीबत में फंस जाते थे. लेकिन सैफ ज्यादा माफी मांगते थे.

लगातार स्कूल जाती थीं शर्मिला टैगोर

सोहा अली खान अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी मां शर्मिला से बात कर रही थीं. जहां उन्होंने याद किया कि उनकी मां को PTA मीटिंग में आना काफी ज्यादा पसंद था. सैफ की बेटी सारा भी वहां मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि “अब्बा की PTA मीटिंग में नहीं” और वह हंसने लगे.

नेस वाडिया भी थे शरारती

उन्होंने कहा कि “वह किस तरह की शरारतें करते थे. नेस वाडिया एक कदम आगे थे. मैं ट्रस्टी का बेटा हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते. सैफ थोड़ा ज़्यादा सिर झुकाए खड़ा रहता था.” उन्होंने आगे कहा कि “क्या मंसूर अली खान पटौदी भी इन PTA मीटिंग में जाते थे, तो शर्मिला ने जवाब में कहा कि “मैं जाती थी. अब्बा कभी नहीं गए.”

शर्मिला ने मानी अपनी गलती

उन्होंने याद किया कि “सैफ के जीवन के पहले छह साल काफी बिजी थीं. उन्होंने काफी गलतियां कीं. जब सैफ हुआ, तो मैं काफी ज्यादा बिजी थी. मैं दिन की दो शिफ्ट में काम करती थी. छह सालों तक मैं सच में उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फुल-टाइम मां थी. मेरे पति वहां थे, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं थी. सच कहूं तो, मैंने कुछ गलतियां कीं.” सोहा ने पहले बताया कि “कैसे उनकी मां घर चलाती थीं. उनके पिता ज्यादातर घर पर रहते थे. मंसूर अली खान पटौदी एक क्रिकेटर थे. पटौदी के शाही परिवार से थे.