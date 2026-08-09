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दुल्हन बनीं सारा तेंदुलकर! व्हाइट गाउन और लीफ-कटवर्क घूंघट में लगीं परी जैसी, ब्राइडल फैशन को दिया मॉडर्न ट्विस्ट

Sara Tendulkar Bridal Photoshoot: दुल्हन का लुक हमेशा लाल जोड़े और भारी-भरकम ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहा है. बदलते फैशन के साथ अब ब्राइडल स्टाइल में मिनिमल मेकअप, पेस्टल शेड्स, फ्लोरल डिटेलिंग और मॉडर्न सिल्हूट खूब पसंद किए जा रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड की खूबसूरत झलक देखने को मिली सारा तेंदुलकर के लेटेस्ट ब्राइडल फोटोशूट में.

By: Lalit Kumar | Published: August 9, 2026 8:29:12 PM IST

दुल्हन बन सारा तेंदुलकर बिखेरा जलवा. (Insta)
दुल्हन बन सारा तेंदुलकर बिखेरा जलवा. (Insta)


Sara Tendulkar Bridal Photoshoot: दुल्हन का लुक हमेशा लाल जोड़े और भारी-भरकम ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहा है. बदलते फैशन के साथ अब ब्राइडल स्टाइल में मिनिमल मेकअप, पेस्टल शेड्स, फ्लोरल डिटेलिंग और मॉडर्न सिल्हूट खूब पसंद किए जा रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड की खूबसूरत झलक देखने को मिली सारा तेंदुलकर के लेटेस्ट ब्राइडल फोटोशूट में. जी हां, आइवरी-व्हाइट गाउन, नाजुक फूलों की कढ़ाई और पत्तियों से सजे लंबे घूंघट में सारा किसी फेयरीटेल ब्राइड से कम नहीं लगीं. बता दें कि, सारा ने यह फोटोशूट Vogue India के साथ कराया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

इसके कैप्शन में सारा ने लिखा कि भाई अर्जुन की शादी की प्लानिंग करते हुए सारा तेंदुलकर ने अपनी शादी के कुछ प्लान बदल लिए हैं. जिस बड़ी शादी की उन्होंने कभी कल्पना की थी, वह अब उनके ख्यालों में एक छोटी सी शादी बन गई है, और पेस्टल ब्राइडल लुक की जगह अब लाल रंग ने ले ली है या शायद हरा रंग!. खास बात यह है कि फोटोशूट का लुक सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी ब्राइडल पसंद को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी बयां करता है. 

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आइवरी-व्हाइट गाउन ने खींचा ध्यान

सारा ने फोटोशूट के लिए आइवरी-व्हाइट रंग का स्ट्रैपलेस गाउन चुना. यह शेड पारंपरिक व्हाइट वेडिंग गाउन से मिलता-जुलता है और पूरे लुक को बेहद सॉफ्ट, एलिगेंट और प्रीमियम फील देता है. गाउन की फिटिंग और फ्लोइंग स्कर्ट ने उनके लुक को ग्लैमरस बनाने के साथ-साथ काफी ग्रेसफुल भी रखा. यही वजह है कि आउटफिट देखने में भले ही मिनिमल लगे, लेकिन कैमरे के सामने इसका असर काफी रॉयल नजर आया.

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3D फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी बनी खासियत

इस ब्राइडल लुक की दूसरी बड़ी खासियत थी गाउन पर की गई बारीक फ्लोरल डिटेलिंग. कमर और स्कर्ट के आसपास उभरे हुए 3D फूलों के डिजाइन आउटफिट को टेक्सचर और डेप्थ देते दिखाई दिए. फ्लोरल मोटिफ्स ने पूरे लुक में फेमिनिन और रोमांटिक टच जोड़ा, जबकि आइवरी शेड ने इसे ओवर-द-टॉप होने से बचाया.

लीफ कटवर्क वाला घूंघट बना शो-स्टॉपर

सारा के लुक में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी चीज ने खींचा तो वह था उनका लंबा वेइल. घूंघट पर पत्तियों और बेलों से प्रेरित लीफ-कटवर्क एम्ब्रॉयडरी की गई थी. यह डिटेल बेहद नाजुक होने के बावजूद पूरे ब्राइडल लुक को एक अलग पहचान देती है. घूंघट की लंबाई और उस पर बना बॉटनिकल पैटर्न इसे ट्रेडिशनल ब्राइडल वेइल से अलग और ज्यादा मॉडर्न बनाता है.

मिनिमल मेकअप ने बढ़ाई खूबसूरती

सारा ने इस लुक के साथ मेकअप को भी काफी सटल रखा. ग्लोइंग बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और न्यूड-पिंक लिप्स ने उनके नेचुरल फीचर्स को उभारने का काम किया. बालों को खुला रखते हुए सॉफ्ट वेव्स दी गईं. इससे पूरा लुक फ्रेश और नेचुरल नजर आया और साथ ही घूंघट की डिटेलिंग भी अच्छी तरह उभरकर सामने आई.

सॉफ्ट वेव हेयरस्टाइल- न्यूड मेकअप

बालों को खुला रखते हुए सॉफ्ट वेव्स दी गई हैं. यह हेयरस्टाइल चेहरे को फ्रेश और नेचुरल लुक देती है, साथ ही वेइल की खूबसूरती भी उभरकर सामने आती है.वहीं, सॉफ्ट आई मेकअप, न्यूड-पिंक लिप्स और ग्लोइंग बेस ने सारा के चेहरे की नेचुरल ब्यूटी को उभार रहा है. यह मेकअप स्टाइल आजकल ब्राइडल ट्रेंड का अहम हिस्सा बन चुका है.

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