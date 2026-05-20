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रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के दौरान वीडियो कॉल पर कौन था? चार्जशीट से खुले कई राज़

Rohit Shetty News: रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की 1624 पेज चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि वारदात के दौरान अनमोल बिश्नोई लाइव वीडियो कॉल पर शूटर से संपर्क में था.

By: Preeti Rajput | Published: May 20, 2026 6:08:48 PM IST

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के दौरान वीडियो कॉल पर कौन था? चार्जशीट से खुले कई राज़


Rohit Shetty News: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर कुछ समय पहले गोलियों की बौछार की गई थी. इस मामले में एक  मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट करीब 1624 पेज की है. जिसमें खुलासा किया गया है कि वरदात के दौरान अनमोल बिश्नोई लाइव वीडियो कॉल पर शूटर के संपर्क में था.

शूटर के संपर्क में था अनमोल बिश्नोई

जानकारी के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई फायरिंग पूरी होने तक फोन पर बना हुआ था. वह लाइफ रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का नजारा देख रहा था. पुलिस के मुताबिक, अनमोल वीडियो कॉल पर शूटर को निर्देश भी दे रहा था.  पुलिस ने ये चार्जशीट मकोका कोर्ट में दाखिल की है.  इस चार्जशीट में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA)की कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं. जिससे ये मामले और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है. चार्जशीट में कुल 17 आरोपियों का नाम दर्ज किया गया है. हमले की साजिश और उसे अंजाम देने के लिए अलग-अलग लोगों ने भूमिका निभाई है. सुत्र के मुताबिक, ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ था. बल्कि पूरी एक सोची-समझी साजिश थी. 

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कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट 

मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, फायरिंग से करीब 10 दिन पहले भी हमले की कोशिश की गई थी. आरोपियों रोहित शेट्टी के घर के पास 30 मिनट तक मौजूद था. लेकिन वह उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर बिना फायरिंग किए वापस लौट गया.

अनमोल ने लगाई थी फटकार 

नाकाम कोशिश के बाद शूटर की बात सीधा अनमोल बिश्नोई से हुई थी. आरोप है कि अनमोल ने मिशन फेल होने पर नाराजगी जाहिर की थी. फिर 10 दिन बाद 1 फरवरी को वारदात को अंजाम देने का फैसला हुआ. पुलिस के मुताबिक, अनमोल ने किसी भी हालत में काम पूरा करने के निर्देश दिए थे. 

Tags: Anmol BishnoiRohit Shetty
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