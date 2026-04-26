6 साल बाद मिला इंसाफ? सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे बैंक अकाउंट्स

Rhea Chakraborty news: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक अहम कदम से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के परिवार को काफी राहत मिली है. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के कई बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है. NCB ने 2020 में इस मामले में ड्रग्स के एंगल की जांच के दौरान इन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि एजेंसी ने जिस तरह से संपत्तियों को फ्रीज किया था, उसमें प्रक्रिया से जुडी गलतियां थीं.

बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का आदेश

NCB ने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में ड्रग्स के एंगल की जांच के दौरान इन अकाउंट्स को फ्रीज किया था. कुछ अकाउंट्स पहले ही अनफ्रीज कर दिए गए थे, लेकिन चक्रवर्ती परिवार ने ICICI, Axis और Kotak बैंकों में मौजूद कई दूसरे अकाउंट्स को भी अनफ्रीज करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स जॉइंट अकाउंट्स थे और उनके फ्रीज रहने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा था.

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनाया फैसला

कोर्ट ने कहा कि NCB ने NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत कानून की जरूरी शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके मुताबिक किसी भी संपत्ति को फ्रीज करने के फैसले को 30 दिनों के अंदर किसी सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है. एजेंसी ने ऐसा नहीं किया था. स्पेशल जज यू.सी. देशमुख का मानना ​​था कि ऐसी मंजूरी न मिलने का मतलब है कि अकाउंट्स को फ्रीज करना गैर-कानूनी था, और इसी वजह से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया.

ड्रग्स रैकेट से जुडा था मामला

रिया के वकीलों, अयाज खान और जहरा चरानिया ने कहा कि NCB की कार्रवाई गैर-कानूनी थी, क्योंकि उसने कानून की जरूरी शर्तों का पालन नहीं किया था. उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को बिना किसी उचित प्रक्रिया के फ्रीज कर दिया गया था. सरकारी वकील ने कहा कि यह कार्रवाई सही थी, क्योंकि जांच के दौरान लिए गए बयानों से रिया का नाम एक ड्रग्स रैकेट से जुडा हुआ पाया गया था.