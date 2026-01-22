Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग

याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग

90 के दशक में आई जी पी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी बनी एक्ट्रेस इस समय बॉलीवुड से बहुत दूर हो गई है. इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है और अब बिलकुल अलग दिखती हैं.

By: Tavishi Kalra | Published: January 22, 2026 1:43:13 PM IST

याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग


Border: बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. नई फिल्म बार्डर के रिलीज होने के बाद पुरानी बॉर्डर की खूब चर्चा हो रही है. पुरानी वाली बॉर्डर में सुनील शेट्टी के साथ उनकी एक्ट्रेस जिनको उनके साथ पेयर किया गया था वो एक्ट्रेस फिल्म इंड्रेस्ट्री से गायब हो गई हैं.

You Might Be Interested In

90 के दशक की दमदार फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी पर फिल्माया या गाना Ae Jate Hue Lamho में यह खूबसूरत एक्ट्रेस नजर आईं थी, उनका नाम है शरबानी मुखर्जी. इस फिल्म को जी पी दत्ता ने बनाया था. जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा, भट्ट और तब्बू के साथ शरबानी भी नजर आईं थी.

शरबानी मुखर्जी को फिल्म बॉर्डर से पहचान मिली और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में फिल्में ना मिलने के कारण उनका करियर नहीं चल पाया और बॉर्डर उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही. खास बात यह है कि शरबानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी और काजोल की कजीन बहन हैं, अक्सर दुर्गा पूजा या किसी और पारिवारिक मौकों पर उनके साथ देखी जाती हैं. शरबानी काजोल के चाचा रोनो मुखर्जी की बेटी हैं, जिनका इस साल मई में निधन हो गया था.

You Might Be Interested In

बॉलीवुड में फिल्मों के ऑफर ना मिलने के बाद शरबानी ने अपना करियर मलयालम सिनेमा में ट्राई किया, जहां उन्हें अच्छी सफलता मिली. साथ ही शरबानी ने 90 के दशक के एक फेमस गाने घर आजा सोनिया में भी नजर आईं थी, इस गाने और वीडियो को लोगं ने खूब पसंद किया था. इस गाने में शरबानी गूंगी-बहरी बनी थी.

नई वाली बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के बेटे रोल प्ले कर रहे हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: bollywoodborderBorder 2cinemahome-hero-pos-3moviesharbani mukherjeesunil shettywhy sharbani left bollywood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग
याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग
याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग
याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग