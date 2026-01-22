याद है Border की वो एक्ट्रेस? सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने छोड़ दी थीं फिल्में, अब दिखती हैं बिल्कुल अलग

Border: बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. नई फिल्म बार्डर के रिलीज होने के बाद पुरानी बॉर्डर की खूब चर्चा हो रही है. पुरानी वाली बॉर्डर में सुनील शेट्टी के साथ उनकी एक्ट्रेस जिनको उनके साथ पेयर किया गया था वो एक्ट्रेस फिल्म इंड्रेस्ट्री से गायब हो गई हैं.

90 के दशक की दमदार फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी पर फिल्माया या गाना Ae Jate Hue Lamho में यह खूबसूरत एक्ट्रेस नजर आईं थी, उनका नाम है शरबानी मुखर्जी. इस फिल्म को जी पी दत्ता ने बनाया था. जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा, भट्ट और तब्बू के साथ शरबानी भी नजर आईं थी.

शरबानी मुखर्जी को फिल्म बॉर्डर से पहचान मिली और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में फिल्में ना मिलने के कारण उनका करियर नहीं चल पाया और बॉर्डर उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही. खास बात यह है कि शरबानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी और काजोल की कजीन बहन हैं, अक्सर दुर्गा पूजा या किसी और पारिवारिक मौकों पर उनके साथ देखी जाती हैं. शरबानी काजोल के चाचा रोनो मुखर्जी की बेटी हैं, जिनका इस साल मई में निधन हो गया था.

बॉलीवुड में फिल्मों के ऑफर ना मिलने के बाद शरबानी ने अपना करियर मलयालम सिनेमा में ट्राई किया, जहां उन्हें अच्छी सफलता मिली. साथ ही शरबानी ने 90 के दशक के एक फेमस गाने घर आजा सोनिया में भी नजर आईं थी, इस गाने और वीडियो को लोगं ने खूब पसंद किया था. इस गाने में शरबानी गूंगी-बहरी बनी थी.

नई वाली बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के बेटे रोल प्ले कर रहे हैं.