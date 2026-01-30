Varanasi Release Date: क्या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ‘बाहुबली’ साबित होगी ‘वाराणसी’, मेकर्स ने किया रिलीज डेट का एलान

Varanasi Movie Release Date: मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी अपकमिंग मेगा बजट फिल्म ‘वाराणसी’ की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इस घोषणा के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ‘पुष्पा 2’, ‘धुरंधर’ और ‘बॉर्डर 2’ जैसी बड़ी फिल्मों के बीच अब ‘वाराणसी’ को बॉक्स ऑफिस पर अगला रिकॉर्ड ब्रेकर माना जा रहा है. वजह साफ है—इस फिल्म के पीछे एसएस राजामौली का नाम है, जो अपने आप में दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने के लिए काफी है.

‘वाराणसी’ की कंफर्म रिलीज डेट

महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘वाराणसी’ 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिलीज डेट से एक दिन पहले ही मेकर्स ने बनारस में कई बड़े होर्डिंग लगवाकर यह साफ कर दिया था कि फिल्म की रिलीज में अब कोई बदलाव नहीं होगा. काफी समय से फिल्म के टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब इन पर पूरी तरह विराम लग गया है. सोशल मीडिया के जरिए खुद राजामौली और पूरी स्टारकास्ट ने फिल्म की रिलीज डेट की पुष्टि की.

1300 करोड़ के बजट में बनी मेगा फिल्म

‘वाराणसी’ को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म करीब 1300 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाई गई है. इसे इंडियन सिनेमा के लिए एक नए बेंचमार्क के तौर पर देखा जा रहा है. आमतौर पर फिल्मों की सफलता सुपरस्टार्स पर निर्भर करती है, लेकिन एसएस राजामौली ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम ही थिएटर में भीड़ जुटाने के लिए काफी है. ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों से वह पहले ही यह साबित कर चुके हैं.

‘पुष्पा 2’ के रिकॉर्ड पर खतरा

ट्रेड वेबसाइट कोईमोई के मुताबिक, ‘वाराणसी’ साल 2027 में रिलीज होकर ‘पुष्पा 2’ के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. ‘पुष्पा 2’ के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 72 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर इसकी ओपनिंग 179.25 करोड़ रुपये रही थी. माना जा रहा है कि ‘वाराणसी’ पहले ही दिन 200 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर सकती है. इसके साथ ही फिल्म से वर्ल्डवाइड लेवल पर भी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद है, क्योंकि यह भारत के साथ-साथ ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त कमाई कर सकती है.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट