‘शादी तो मेने की है लेकिन…’, एक बार फिर मांग में सिंदूर लगाए रेखा ने किया बड़ा दावा, देखें Video

Viral Video: रेखा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनके नाम से ही आज भी लोग प्यार करते हैं. रेखा जी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई. इस बात से तो हर कोई वाकिफ है. वहीं रेखा और अमिताभ के किस्से आज भी सुर्ख़ियों में हैं.

By: Heena Khan | Published: December 22, 2025 7:50:36 AM IST

rekha viral video
rekha viral video


Rekha Viral Video: रेखा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनके नाम से ही आज भी लोग प्यार करते हैं. रेखा जी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई. इस बात से तो हर कोई वाकिफ है. वहीं रेखा और अमिताभ के किस्से आज भी सुर्ख़ियों में हैं. जहां अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी रचाई। वहीं आज भी रेखा जी बिना शादी के ही जी रही हैं. लेकिन उनका कहना है कि वो शादीशुदा हैं. लेकिन उन्होंने किस से शादी की क्या आप ये बात जानते हैं? हाल ही में रेखा जी ने ये दावा किया है कि उन्होंने शादी की है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

शादी को लेकर किया बड़ा दावा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें. बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिख रहा है।  जिस वीडियो में रेखा जी ने एक बड़ा दावा कर दिया है. दरअसल, वायरल वीडियो में रेखा कहती हैं कि शादी तो मेने की है लेकिन जिंदगी से, अपनों से, अपने से, उन्होंने आगे कहा शादी का दूसरा नाम है प्यार, प्यार है तो शादी है. 

मांग में लगा था सिंदूर 

वहीं इस वायरल वीडियो में परदेस फिल्म की हेरोइन महिमा चौधरी भी दिखाई दे रही हैं. इस दौरान महिमा चौधरी रेखा जी की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि मेरी दूसरी शादी हुई है. वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इतना ही नहीं इस वीडियो में रेखा जी ने सिन्दूर भी लगा रखा है. हलाकि वो अक्सर सिंदूर लगाए रखती हैं. उनके कई वीडियो ऐसे हैं जिनमे आप उनकी मांग में सिंदूर लगा देख सकते हैं. 

Tags: amitabh bachchanAmitabh Bachchan Rekha Love Storybollywoodentertainment newshome-hero-pos-5Rekha
