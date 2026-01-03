Celebrity Life Flashback: आखिर क्यों पिता के अंतिम संस्कार में जाने से किया मना? वो पल जब पहली बार स्टेज पर मिले बाप-बेटी लेकिन नहीं पहचान पायीं थी रेखा

रेखा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा एक ग्लैमरस सुपरस्टार के तौर पर बिताया है. भानुरेखा गणेशन के नाम से जन्मी, वह तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली की बेटी हैं. जब जेमिनी गणेशन पुष्पावल्ली के साथ रिश्ते में थे तब वह पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे थे. भानुरेखा जेमिनी गणेशन की नाजायज़ बेटी के रूप में पली-बढ़ीं और बाद में जब रेखा को शोहरत मिली, तो उनके पिता उनके नाम से सबके सामने आए.

रेखा अपने छह भाई-बहनों के साथ पली-बढ़ीं, क्योंकि उनकी माँ के जीवन भर तीन पार्टनर थे. दूसरी ओर उनके पिता के आठ बच्चे थे, चार अपनी पत्नी अलामेलु से और दो-दो पुष्पावल्ली और सावित्री से. अपने पिता के बारे में बात करते हुए, रेखा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है क्योंकि उनके घर में कभी पिता जैसा कोई नहीं था. उन्होंने सिमी गरेवाल से कहा, “जब वह घर छोड़कर गए तब मैं बहुत छोटी थी. मुझे वह याद नहीं हैं. पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो शायद मैंने उन्हें मिस किया. लेकिन जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते, आपको नहीं पता होता कि उसका क्या मतलब है. मुझे तो ‘पिता’ शब्द का मतलब भी नहीं पता था.”

रेखा का परिवार

रेखा और उनके कई भाई-बहन सभी एक ही उम्र के नहीं थे, लेकिन उनकी एक सौतेली बहन उसी स्कूल में पढ़ती थी, और वह अक्सर अपने पिता को उसे स्कूल छोड़ते हुए देखती थीं. रेखा को अच्छी तरह पता था कि सुपरस्टार जेमिनी गणेशन उनके पिता हैं, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनसे उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए कहती थीं. उन्होंने सिमी से कहा, “मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी होगा.”

14 साल की रेखा

रेखा सिर्फ़ 14 साल की थीं जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और फ़िल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उनकी माँ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ था. चूंकि उनके पिता ने उन्हें कभी नहीं अपनाया इसलिए उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हमेशा कानाफूसी होती रहती थी, और उन्हें ऐसी बातचीत सुनने की आदत हो गई थी जहाँ लोग उनकी माँ पुष्पावल्ली के बारे में बुरा-भला कहते थे. रेखा को फ़िल्मों में आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा. रेखा अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं.

मशहूर होने के बाद जब रेखा ने अपने पिता के साथ स्टेज शेयर किया, तो ऐसा लगा जैसे पिता और बेटी एक टीम बन गए हों, लेकिन पर्दे के पीछे हालात नहीं बदले थे. जब 2005 में जेमिनी गणेशन का निधन हुआ, तो रेखा ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया. सुभाष के. झा ने रेखा के हवाले से कहा कि उनके पास शोक मनाने का कोई कारण नहीं था.